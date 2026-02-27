快訊

陸多家手機 3月初將漲價

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ＯＤＭ廠商透露，ＯＰＰＯ、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等多家大陸主要手機品牌已擬定於三月初啟動新一輪產品價格調整。這將是近五年來手機行業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。

科創板日報報導，供應鏈最新消息顯示，繼二○二四年下半年觸底反彈後，手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，二○二六年伊始漲幅進一步擴大。產業鏈人士證實，目前智慧型手機記憶體晶片採購成本較去年同期已上漲超過百分之八十，且仍未見放緩跡象。

報導指出，記憶體成本頻繁波動，二○二六年中國手機市場或將面臨歷來首度一年內多次上調價格的局面。

此前，受到記憶體價格飆漲影響，大陸中端手機市場已在今年初集體漲價。多數廠商選擇直接提高起售價，而非降低配置。據統計，近二個月發布的中端機型，起售價普遍上調人民幣二百-六百元。

新浪財經指，二○二五年下半年以來，中端機常用的LPDDR四X記憶體價格，年底比年中上漲近百分之八十；而更高規格的LPDDR五X記憶體，價格漲幅超過百分之一百一十。對於中、低端機而言，記憶體晶片直接占據成本的百分之二十至三十四，占比是高端機的一倍還多，因此，記憶體晶片漲價，對中低端機的影響顯然要大得多。

市場研究機構Counterpoint、ＩＤＣ下調二○二六年手機出貨量，整體下降百分之三至四。

