中歐班列「東通道」今年已破千列

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司二十六日發佈消息，截至當日，今年以來經中歐班列東通道進出境的中歐班列總數達一千○三十四列，運輸貨物十萬○五千一百七十標箱，同比分別增長百分之四十八點四和百分之四十三點二，較去年提前二十六天突破一千列大關。

中新社報導，中歐班列東通道由滿洲里、綏芬河、同江三大鐵路口岸組成，目前已形成二十七條穩定運行線路，通達波蘭、德國、荷蘭等十四個國家，串聯起中國國內長沙、鄭州、成都等六十餘個城市。

年初以來，隨著跨境運輸不斷上量，上述公司優先安排中歐班列開行計劃，依託「數字口岸」智能系統，加強與海關、邊檢等部門協同聯動；通過優化寬軌接車流程、升級車輛查驗技術等舉措，壓縮班列在口岸的通關時間，整體運輸效率提升近百分之十。

目前，佳木斯至同江鐵路擴能改造工程正加速推進，項目建成後，同江鐵路口岸的通過能力預計將提升三倍，中歐班列東通道的運輸潛力還將進一步釋放。