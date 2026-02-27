房市指標…廣州馬場地塊 拍賣金額創紀錄

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
位於廣州市中心天河區的「馬場地塊」二十五日成功出讓。圖為廣州天河中央商務區的高樓。（中新社）
眾所矚目的廣州市中心的「場地塊」二十五日成功出讓，歷經七家企業、二四三輪、持續近九個小時的激烈競價，最終由廣州越誠達有限公司（廣州越秀集團全資子公司）以總價二三六點○三六五億元（人民幣，下同）競得，折合住宅成交樓面地價八點五五萬元／平方米，競價次數、樓面地價均創廣州土地拍賣紀錄。

中新社報導，廣州市天河區馬場（一期）地塊位於廣州ＣＢＤ（中央商務區）核心區，地處珠江新城、琶洲ＣＢＤ、廣州國際金融城的幾何中心，數十年前曾為經營性賽馬賽事用地。賽馬場停止運營後，該地塊逐漸轉為汽車、家居、餐飲等經營場所。

廣州馬場地塊於一月二十三日掛網，出讓起始價一八六點四三六五億元，折合住宅樓面地價六點三二二萬元／平方米。二月二十五日競價，競爭異常激烈，出現一分多鐘報價刷新八輪。經二四三輪競價（每次二千萬元或其倍數），至晚上十九時終於得出結果，住宅成交樓面地價列廣州歷年第一。此次競價也讓房地產業界嗅到一些春意。

根據規畫，馬場地塊將立足「國際商都消費地．人民文體新客廳」的總體定位。數據顯示，二○二五年廣州總價三千萬元以上新房成交三九五套，其中五千萬至一億元級住宅成交一百○七套，同比激增百分之一二三，購買力厚度與增長勢頭強勁。

報導稱，當下廣州頂級改善型住房產品供應偏緊，此次馬場地塊出讓精準對接高淨值人群需求，將承接廣州乃至大灣區購房者對資產配置與品質生活的升級需求，進一步優化廣州高端住宅分佈格局。

