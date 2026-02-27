李嘉誠賣英國電網 套現4,300億元

香港首富李嘉誠旗下長江集團（長實、長和、長建與電能）宣布，將出售英國電網（UKPN）100%股權，給法國公用事業企業Engie，合計套現逾1,100億港元（約新台幣4,308億元）。

長江集團表示，出售UKPN股權可以獲得龐大會計收益及取得的現金款項作日後投資及收購用途。這可能是近年全球基礎設施領域規模最大的退出交易之一。

香港經濟日報報導，長江集團於2010年收購UKPN的企業價值為57.75億英鎊，這次出售企業價值為168.38億英鎊，較收購時高1.9倍；長江集團於2010年收購UKPN的股權價值為25.53億英鎊，這次出售的股權價值為110.78億英鎊，較收購高4.3倍。自2010年收購UKPN以來所獲取的股東分派為44億英鎊，換算下來，長江集團於UKPN項目的現金回報超過六倍。

英國電網公司主要業務為倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力，該公司電網總長度約19.2萬公里，覆蓋範圍超過2.9萬平方公里，為850萬家庭及企業用戶提供服務。是英國最大配電網絡運營商。

長江集團主席李澤鉅表示，長江集團將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場（包括英國及其他地區），物色受規管行業及擁有長期穩定合約項目，及其他具優厚潛力業務。

根據公告，長江基建集團、電能實業及長實集團分別持有英國電網公司40%、40%及20%權益，出售價格分別為443億港元、443億港元及221.5億港元。

有觀點認為，長和系選擇在這個時間點出售有其原因：一方面，隨著歐元區可能升息推高融資成本，以及能源轉型帶來的投資壓力，此類資產的回報預期正在變化；另一方面，從李澤鉅發言可知，其策略正從長期持有轉向周期性輪動，在資產價值高點兌現收益，為新一輪投資儲備彈藥。