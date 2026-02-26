快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

陸出手整頓「幽靈外送」 6月起嚴管平台須實名審查、半年一核驗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
為了整頓「幽靈外送」問題，大陸市場監管總局26日表示，「網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定」將於6月正式實施。圖為美團外送員。（新華社資料照片）
為了整頓「幽靈外送」問題，大陸市場監管總局26日表示，「網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定」將於6月正式實施。圖為美團外送員。（新華社資料照片）

大陸官方持續強化外送平台食品安全責任。大陸市場監管總局26日公布新規指，明確要求外送平台全面落實主體責任，從商戶資質審核、資訊公示到跨地域監管全面加嚴，並對「幽靈外送」與假地址亂象祭出制度性約束，相關規定將於6月1日上路。

央視新聞報導，大陸市場監管總局26日表示，「網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定」將於6月正式實施。規定細化外送平台對商戶資質審核、訊息公示、過程管控及問題處置的全鏈條管理責任，要求外送平台做到「備案即擔責、上線即受管、經營即履責」，確實將食品安全責任嵌入平台運作的每一個環節、每一個流程、每一個決策。

同時，規定還指出，要告誡外帶平台，不能只收佣金、不擔責任；不能只管流量、不顧品質，「外送平台必須實實在在擔起外送食品安全『守門員』的主體責任。」

規定提到，「幽靈外送」一直是網路餐飲服務食品安全的痛點，就此規定要求外送平台對商家進行實名登記，並通過實地核查對食品經營許可證及其他經營資質證書進行實質性審查，保證資料與實際情況相符，而非僅作形式審查。平台需將商家資質訊息息與省級市場監管部門數據核驗比對，不符者不得提供服務。另外，規定要求外送平台應當至少每六個月對商家經營地址與資質進行核驗更新，形成「生命周期管理」

此外，規定要求外送網店名稱須與實體經營門面招牌名一致，主頁需顯著展示經營資質、實體經營地址及照片，或提供清晰訊息連結。為解決「假地址」問題，明確實際經營地址必須與經營資質證書載明的經營場所一致，必須嚴格落實原料控制、設施維護、操作規範等要求，不得在操作區外加工食品或委託他人代工，同時增設專項標識，讓「無堂食」不再遮掩掩掩。

在跨地域監管方面，規定引入違法行為發生地省級監管部門管轄權，在屬地管轄原則基礎上，由平台所在地和違法行為地雙重管控，以破解跨地域監管難題。規定同時要求平台每年一月和七月向各省級市場監管部門報送入網餐飲服務提供者的資質信息，並配合異地查辦案件，提供電子數據及技術監測記錄，提升跨地域執法效率。

另，規定還大幅提升對平台和商戶的違法違規處罰力度，單次罰款最高可達人民幣20萬元，平台主要負責人故意違法、性質惡劣、造成嚴重後果的，可按上一年度收入處以一倍以上至十倍以下的個人罰款。規定同時要求平台提供技術支持，確保商家信息公示清晰、穩定、便捷，對未按規定公示或公示虛假訊息的商家及時處置。

外送平台 罰款

延伸閱讀

不送上樓成默契？他疑惑「外送員變了」 網曝今昔差異：不怕投訴

開學突傳禁訂便當！蘭女家長炸鍋怒批「自肥福利社」校方說明了

foodpanda開工優惠禮包大放送 全家咖啡買2送1、7-ELEVEN第2件7折

遊韓訂外送恐憑空消失 旅遊粉專實測：關鍵卡在「1點」

相關新聞

陸出手整頓「幽靈外送」 6月起嚴管平台須實名審查、半年一核驗

大陸官方持續強化外送平台食品安全責任。大陸市場監管總局26日公布新規指，明確要求外送平台全面落實主體責任，從商戶資質審核...

京東馬年開年推「百億超市」補貼 鎖定生鮮快消高頻消費

大陸電商巨頭京東近日正式上線「百億超市」頻道，計劃三年投入超人民幣200億元商品補貼，重點布局生鮮與快消品類。分析認為，...

大陸多家玻璃企業調漲價格 分析料後市價格仍具不確定性

據大陸市場監測，自春節假期末開始大陸多家主流玻璃企業先後上調出廠價，漲幅集中在每噸人民幣20至40元。雖未出現暴漲，但輪...

買氣不振 大陸1月品牌乘用車銷售月跌三成

中國汽車工業協會最新數據顯示，2026年1月，大陸品牌乘用車共銷售132.9萬輛，月減32.1%，年減8.9%，佔乘用車...

集結大陸四大開源模型 阿里雲推低價程式開發工具

阿里巴巴正將其AI攻勢延伸至軟體開發領域，其雲計算部門推出低價程式開發工具訂閱套餐，集成多款大陸頂級開源大模型，以極具競...

「近5年來規模最大」記憶體價格飆 大陸多家手機3月起漲價

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ODM廠商透露，OPP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。