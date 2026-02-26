京東馬年開年推「百億超市」補貼 鎖定生鮮快消高頻消費

大陸電商巨頭京東近日正式上線「百億超市」頻道，計劃三年投入超人民幣200億元商品補貼，重點布局生鮮與快消品類。分析認為，此舉不僅是補貼力度創新高，更反映京東意圖以高頻日常消費鎖定用戶黏性，強化平台流量入口，並對標電商同行與傳統實體商超，推動整體業務從交易平台向生活入口轉型。

京東26日在微信公眾號發佈消息指出，其「百億超市」頻道正式上線，計劃未來三年向該頻道投入超人民幣200億元商品補貼。河南日報旗下財經媒體平台「大河財立方」指出，京東此次補貼規模將超越家電3C等傳統優勢品類，成為百億補貼頻道中力度最大的品類。2025年，京東超市全年增速持續領跑行業，用戶規模與訂單量均增長20%以上，未來三年目標是將用戶規模從人民幣3億增至5億。

京東指出，本輪商品補貼旨在幫助品牌實現額外銷售增量人民幣2,000億元，讓品牌在穩定銷售中不犧牲產品品質，消費者則可直接享受價格優惠，無需拼團或複雜促銷。頻道涵蓋母嬰、沖調水飲、美酒、寵物、玩具樂器、清潔紙品、休閒零食、糧油調味、生鮮、鮮花等類目，補貼方式包括官方補貼、加倍補及滿額返京東超市卡等。

風口財經指出，商超品類涵蓋日常食品與生活用品，天然具備高復購與高黏性屬性，有助於承接日常消費需求，將平台從交易入口延伸至生活入口。京東通過直補、品牌直供及授權方式，簡化購物流程，降低消費者決策成本，依托「211限時達」與自營品控形成履約與品質優勢。

畢馬威鄭州分所審計合夥人周碩認為，京東馬年開局加碼補貼，依托物流與供應鏈優勢對標電商同行，全國實體商超大概率將受影響。未來三年，線上超市對標品的吞吐量與定價權將持續增強，重演家電、服飾從線下轉向線上的趨勢。傳統超市、便利店、夫妻店將面臨壓力，如何留住到店消費者成關鍵。