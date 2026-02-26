快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸市場監測，自春節假期末開始大陸多家主流玻璃企業先後上調出廠價，持續向市場釋放行業信號。圖為生產汽車玻璃、浮法玻璃的福耀玻璃。圖／福耀玻璃官網
據大陸市場監測，自春節假期末開始大陸多家主流玻璃企業先後上調出廠價，漲幅集中在每噸人民幣20至40元。雖未出現暴漲，但輪番提價的態勢，持續向市場釋放行業信號。分析認為，漲價核心動力來自供給端的收縮預期，但節後市場仍有隱憂，價格走勢具不確定性。

大陸玻璃行業當前正處深度轉型與結構性調整階段，建築浮法玻璃長期面臨去產能壓力，而太陽能玻璃則面臨產能過剩且急待技術轉型並行的挑戰。

期貨日報報導，河北正大玻璃期貨部負責人崔彰表示，這波漲價有兩大特點：一是漲價發生在春節傳統淡季，此時下游加工廠大多停工，實際成交冷清，漲價更多是情緒鋪墊，而非真實需求推動；二是，漲價的核心驅動力是供給端的收縮預期，因行業持續虧損倒逼產線冷修、浮法玻璃日熔量降至近5年低點，再加上湖北產線改造帶來的集中停產擔憂，多重預期疊加催生了這波漲價潮。

外界關注這波漲價潮是否穩固，甚至節後能後延續行情，但業內人士普遍預判，節後若供給端收縮預期未能如期兌現，或者下游需求復甦不及預期，玻璃價格大概率會回調，難以維持漲價態勢。節後玻璃市場逐步進入復工復產階段，但這並不意味著行業會迎來「春暖花開」，相反，節後市場仍存在諸多隱憂，價格走勢不確定性較大。

南華期貨能源化工分析師壽佳露認為，目前玻璃企業的漲價行為，更多是「試探性提價」，目的是刺激中下游拿貨，因為實際需求尚未回歸、產銷暫時偏弱，市場仍處於恢復初期。

展望玻璃後市，崔彰認為主導後期玻璃市場走勢的關鍵，本質上是「供給收縮兌現度」與「中游庫存消化速度」的賽跑。他認為很大機率出現兩種場景：一是，如果供給端收縮如期兌現，且下游復工順利、需求復甦，庫存消化速度加快，玻璃價格可能會維持平穩，甚至小幅回升；如果供給收縮不及預期，同時下游復工滯後、需求低迷，庫存無法順利消化，價格大概率會出現回調，行業可能會再次陷入「漲價—回調」的循環。

數據顯示，截至2月12日，大陸國內玻璃生產線共計296條，在產209條。浮法玻璃日產量14.80萬噸，較上期減1.2%。周產量104.52萬噸，較上期減1%，年減4.18%。

大陸多家玻璃企業調漲價格 分析料後市價格仍具不確定性

