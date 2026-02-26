快訊

買氣不振 大陸1月品牌乘用車銷售月跌三成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸媒預估，2026年2月大陸乘用車市場將進入年內谷底期。（中新社）
中國汽車工業協會最新數據顯示，2026年1月，大陸品牌乘用車共銷售132.9萬輛，月減32.1%，年減8.9%，佔乘用車銷售總量的66.9%，銷量佔有率比去年同期降低1.5個百分點。

分析指出，1月自主品牌頭部企業普遍面臨較大下行壓力，吉利、比亞迪、長安、奇瑞等均出現不同程度的下滑，其中比亞迪下滑達53%，主要受2025年12月新能源汽車車輛購置稅免稅政策退出後，消費需求提前透支的影響。

大陸乘聯分會秘書長崔東樹23日表示，2026年大陸乘用車市場的產品銷售均價大幅上升，影響價格變化的主要是結構和銷量變化。2026年1月，乘用車均價人民幣18.6萬元，均價提升人民幣1.5萬元。

崔東樹表示，隨著電動車車輛購置稅免稅政策的退出和新能源車免稅技術指標的升級，部分短續航和高耗電車型面臨改款壓力。1月的A00級電動車劇烈萎縮帶來均價的上升，2026年銷量增長壓力較大。

陸媒預估，2026年2月大陸乘用車市場將進入年內谷底期，受春節假期前後汽車消費較淡的因素影響，銷量大概率延續低迷態勢。

