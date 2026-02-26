快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

集結大陸四大開源模型 阿里雲推低價程式開發工具

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸科技巨頭阿里巴巴旗下阿里雲。（中新社）
大陸科技巨頭阿里巴巴旗下阿里雲。（中新社）

阿里巴巴正將其AI攻勢延伸至軟體開發領域，其雲計算部門推出低價程式開發工具訂閱套餐，集成多款大陸頂級開源大模型，以極具競爭力的價格爭奪開發者市場。分析指出，此次將多家新創企業模型納入同一訂閱套餐的做法，也進一步強化了阿里雲作為大陸AI基礎設施平台的市場定位。

阿里「雲百鍊」25日推出包含Qwen3.5、GLM-5、MiniMax M2.5、Kimi K2.5四大開源模型API服務的Coding Plan。目前，全球雲端服務供應商中僅阿里雲提供這一服務。主要受眾為開發者群體。用戶可在Qwen Code、Claude Code、Cline等主流AI程式開發工具之間自由切換。

定價方面，輕量版首月售價7.9元（人民幣，下同），次月起40元；專業版首月39.9元，次月起200元。

AI程式開發工具近期成為市場焦點。華爾街見聞報導，美國人工智慧新創企業Anthropic旗下Claude模型新功能的推出，已在多個產業引發投資者拋售。IBM就因Anthropic表示Claude Code可替代運行在其主機上的Cobol語言，週一股價創下2000年以來最大單日跌幅。

阿里繼除夕開源Qwen3.5-397B-A17B之後，25日再度開源Qwen3.5-35B-A3B、Qwen3.5-122B-A10B以及Qwen3.5-27B這3款中等規模模型。上述3款模型均創下同等規模模型的性能新高，且可直接部署於消費級顯示卡（GPU），對開發者較為友好。

據介紹，基於Qwen3.5-35B-A3B的託管模型Qwen3.5-Flash已在阿里雲百鍊上線，每百萬Token輸入價格低至0.2元。而Qwen3.5作為原生多模態模型，支持文本、圖片及影片輸入，能夠解析最長2小時的影片內容，並面向AI Agent任務場景進行優化。

分析認為，開源路線使用戶得以以較低成本接入模型能力，而此次將多家新創企業模型納入同一訂閱套餐的做法，進一步強化了阿里雲作為大陸AI基礎設施平台的市場定位。

Qwen 新創企業 套餐

延伸閱讀

AI走入醫療核心 從數據到臨床AI重構醫療價值鏈

路透：DeepSeek沒先提供新AI模型給輝達 僅先給華為等陸晶片商

公務人員用生成式AI限制多 專家：可效法新加坡建立封閉式雲端

路透：美官員揭露 DeepSeek疑違規使用Nvidia頂級晶片

相關新聞

「近5年來規模最大」記憶體價格飆 大陸多家手機3月起漲價

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ODM廠商透露，OPP...

大陸半導體面對美國封鎖能否突圍？童振源：短期很難

面對美國技術封鎖，中國是否真能透過加快自主研發達成「科技突圍」？甫於近日發表新書《Taiwan at the Core：...

集結大陸四大開源模型 阿里雲推低價程式開發工具

阿里巴巴正將其AI攻勢延伸至軟體開發領域，其雲計算部門推出低價程式開發工具訂閱套餐，集成多款大陸頂級開源大模型，以極具競...

宇樹發布新款機器狗 可穿行雪山叢林、還能陪打網球

在今年的馬年央視春晚上，宇樹科技的人形機器人與河南塔溝武術學校帶來的武術表演節目「武BOT」，流暢動作令人驚豔。宇樹科技...

德總理率大型經貿團訪北京 陸媒：德企布局已拓展至「這些領域」

德國總理梅爾茨25日到達中國大陸進行為期2天訪問，約30家德國企業高管組成的經貿代表團全程隨行。大陸官媒稱，透過這次訪陸...

遭反壟斷調查中…攜程公布去年多賺95% 稱主要為投資利得

大陸旅遊平台攜程集團公布，2025年收入625.1億元（人民幣，單位下同，約新台幣2,845億元），按年升17.11%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。