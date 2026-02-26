集結大陸四大開源模型 阿里雲推低價程式開發工具

阿里巴巴正將其AI攻勢延伸至軟體開發領域，其雲計算部門推出低價程式開發工具訂閱套餐，集成多款大陸頂級開源大模型，以極具競爭力的價格爭奪開發者市場。分析指出，此次將多家新創企業模型納入同一訂閱套餐的做法，也進一步強化了阿里雲作為大陸AI基礎設施平台的市場定位。

阿里「雲百鍊」25日推出包含Qwen3.5、GLM-5、MiniMax M2.5、Kimi K2.5四大開源模型API服務的Coding Plan。目前，全球雲端服務供應商中僅阿里雲提供這一服務。主要受眾為開發者群體。用戶可在Qwen Code、Claude Code、Cline等主流AI程式開發工具之間自由切換。

定價方面，輕量版首月售價7.9元（人民幣，下同），次月起40元；專業版首月39.9元，次月起200元。

AI程式開發工具近期成為市場焦點。華爾街見聞報導，美國人工智慧新創企業Anthropic旗下Claude模型新功能的推出，已在多個產業引發投資者拋售。IBM就因Anthropic表示Claude Code可替代運行在其主機上的Cobol語言，週一股價創下2000年以來最大單日跌幅。

阿里繼除夕開源Qwen3.5-397B-A17B之後，25日再度開源Qwen3.5-35B-A3B、Qwen3.5-122B-A10B以及Qwen3.5-27B這3款中等規模模型。上述3款模型均創下同等規模模型的性能新高，且可直接部署於消費級顯示卡（GPU），對開發者較為友好。

據介紹，基於Qwen3.5-35B-A3B的託管模型Qwen3.5-Flash已在阿里雲百鍊上線，每百萬Token輸入價格低至0.2元。而Qwen3.5作為原生多模態模型，支持文本、圖片及影片輸入，能夠解析最長2小時的影片內容，並面向AI Agent任務場景進行優化。

分析認為，開源路線使用戶得以以較低成本接入模型能力，而此次將多家新創企業模型納入同一訂閱套餐的做法，進一步強化了阿里雲作為大陸AI基礎設施平台的市場定位。