大陸旅遊巨頭攜程遭反壟斷調查 2名聯合創始人辭職

中國旅遊巨頭攜程集團（Trip.com Group）上月遭反壟斷調查後，今天在港交所公告，范敏辭去公司董事兼總裁職務，季琦辭去公司董事職務。范敏、季琦是攜程聯合創始人，他們在交出亮麗財報的同時離職，引發熱議。

攜程集團26日在香港交易所公布2025年第4季及全年未經審計的財務業績，同時公布一系列董事異動。

公告顯示，2025年第4季，攜程集團淨營業收入為人民幣154億元（約新台幣704億元），年增21%，主要得益於旅遊需求的韌性；淨利潤為43億元。淨營業收入比2025年第3季下降16%，主要歸因於季節性因素。

2025年全年，攜程集團淨營業收入為624億元，年增17%；淨利潤為334億元，暴增95%。報告稱，主要由於2025年全年包含在其他（支出）╱收入中的投資利得199億元，相比2024年為11億元。

攜程並宣布一系列董事變動，自2026年2月25日起生效。其中，范敏辭去公司董事兼總裁職務，季琦辭去公司董事職務，任命吳亦泓及蕭楊為新任獨立董事。

攜程說，作為公司聯合創始人，范敏與季琦對公司的創立、成長與成功作出了根本性且不可估量的貢獻。董事會對他們的遠見卓識、卓越領導及多年來的盡心服務表示最誠摯的感謝與最崇高的敬意。

公開資料顯示，梁建章、沈南鵬、范敏與季琦在1999年共同創立攜程旅行網。

其中，范敏1999年參與創建攜程網並任執行副總裁，2000年起擔任執行副總裁、營運長，2013年任攜程董事會副主席兼總裁；季琦曾任執行長等職，2008年任攜程集團獨立董事，2009年8月任董事會執行董事長。

攜程集團今天公告還提到，2026年1月，公司收到中國國家市場監督管理總局的調查通知，獲悉其依據中國「反壟斷法」啟動相關調查。目前調查仍在進行中，公司正全力配合。

攜程並表示，將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通，「目前無法預計調查的進展與結果」，並將在調查結束後發布進一步更新。公司業務營運保持正常。

中國國家市場監督管理總局官網1月14日下午公告，近日根據先前核查，依據中國「反壟斷法」，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

陸媒此前報導提到，2025年以來，攜程已多次因違規經營問題被地方監管部門約談。攜程去年前3季淨利潤高達290億元，暴增95%，也被視為遭到調查的主因；中國旅遊業抱怨錢都被平台賺走。2名聯合創始人在交出史上最佳財報的同時辭職走人，躍為中國社群熱搜話題引發議論。