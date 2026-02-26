快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

大陸旅遊巨頭攜程遭反壟斷調查 2名聯合創始人辭職

中央社／ 台北26日電

國旅遊巨頭攜程集團（Trip.com Group）上月遭反壟斷調查後，今天在港交所公告，范敏辭去公司董事兼總裁職務，季琦辭去公司董事職務。范敏、季琦是攜程聯合創始人，他們在交出亮麗財報的同時離職，引發熱議。

攜程集團26日在香港交易所公布2025年第4季及全年未經審計的財務業績，同時公布一系列董事異動。

公告顯示，2025年第4季，攜程集團淨營業收入為人民幣154億元（約新台幣704億元），年增21%，主要得益於旅遊需求的韌性；淨利潤為43億元。淨營業收入比2025年第3季下降16%，主要歸因於季節性因素。

2025年全年，攜程集團淨營業收入為624億元，年增17%；淨利潤為334億元，暴增95%。報告稱，主要由於2025年全年包含在其他（支出）╱收入中的投資利得199億元，相比2024年為11億元。

攜程並宣布一系列董事變動，自2026年2月25日起生效。其中，范敏辭去公司董事兼總裁職務，季琦辭去公司董事職務，任命吳亦泓及蕭楊為新任獨立董事。

攜程說，作為公司聯合創始人，范敏與季琦對公司的創立、成長與成功作出了根本性且不可估量的貢獻。董事會對他們的遠見卓識、卓越領導及多年來的盡心服務表示最誠摯的感謝與最崇高的敬意。

公開資料顯示，梁建章、沈南鵬、范敏與季琦在1999年共同創立攜程旅行網。

其中，范敏1999年參與創建攜程網並任執行副總裁，2000年起擔任執行副總裁、營運長，2013年任攜程董事會副主席兼總裁；季琦曾任執行長等職，2008年任攜程集團獨立董事，2009年8月任董事會執行董事長。

攜程集團今天公告還提到，2026年1月，公司收到中國國家市場監督管理總局的調查通知，獲悉其依據中國「反壟斷法」啟動相關調查。目前調查仍在進行中，公司正全力配合。

攜程並表示，將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通，「目前無法預計調查的進展與結果」，並將在調查結束後發布進一步更新。公司業務營運保持正常。

中國國家市場監督管理總局官網1月14日下午公告，近日根據先前核查，依據中國「反壟斷法」，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

陸媒此前報導提到，2025年以來，攜程已多次因違規經營問題被地方監管部門約談。攜程去年前3季淨利潤高達290億元，暴增95%，也被視為遭到調查的主因；中國旅遊業抱怨錢都被平台賺走。2名聯合創始人在交出史上最佳財報的同時辭職走人，躍為中國社群熱搜話題引發議論。

國旅 成功 財務

延伸閱讀

遭反壟斷調查中…攜程公布去年多賺95% 稱主要為投資利得

牽扯艾普斯坦引發學界風暴 哈佛切割前校長桑默斯

國壽總經理劉上旗辭職 新任人選待董事會決議後公告

獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光

相關新聞

「近5年來規模最大」記憶體價格飆 大陸多家手機3月起漲價

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ODM廠商透露，OPP...

大陸半導體面對美國封鎖能否突圍？童振源：短期很難

面對美國技術封鎖，中國是否真能透過加快自主研發達成「科技突圍」？甫於近日發表新書《Taiwan at the Core：...

集結大陸四大開源模型 阿里雲推低價程式開發工具

阿里巴巴正將其AI攻勢延伸至軟體開發領域，其雲計算部門推出低價程式開發工具訂閱套餐，集成多款大陸頂級開源大模型，以極具競...

宇樹發布新款機器狗 可穿行雪山叢林、還能陪打網球

在今年的馬年央視春晚上，宇樹科技的人形機器人與河南塔溝武術學校帶來的武術表演節目「武BOT」，流暢動作令人驚豔。宇樹科技...

德總理率大型經貿團訪北京 陸媒：德企布局已拓展至「這些領域」

德國總理梅爾茨25日到達中國大陸進行為期2天訪問，約30家德國企業高管組成的經貿代表團全程隨行。大陸官媒稱，透過這次訪陸...

遭反壟斷調查中…攜程公布去年多賺95% 稱主要為投資利得

大陸旅遊平台攜程集團公布，2025年收入625.1億元（人民幣，單位下同，約新台幣2,845億元），按年升17.11%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。