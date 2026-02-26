對日出口管制 大陸商務部：不影響兩國正常經貿往來

快訊

中央社／ 台北26日電

中國日前宣布將三菱重工等20家日本實體列入管控名單，對此，日本首相高市早苗表示「絕對無法容許」，要求中國撤回；中國商務部今天回應時則強調這項措施「不影響中日正常經貿往來」。

據陸媒澎湃新聞，中國商務部發言人何詠前下午在例行記者會回答有關對日出口管制的提問表示，「中方依法列單行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體無需擔心」。

對於中國將20家日本實體列入管控名單，日本共同社報導，高市早苗今天在參院代表質詢中表示，「絕對無法容許，令人極其遺憾。我們已強烈抗議並要求撤回該措施」。

中國商務部24日在官網公告，將三菱重工、川崎重工及IHI旗下子公司等20家日本實體列入管控名單，禁止出口經營者向這些實體出口軍民兩用物項，也禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或是提供給有關實體；正在進行的相關活動立即停止。

除了將三菱重工等20家日本實體列入管控名單，中國商務部還將另外20家「無法核實兩用物項最終用途」的日本實體列入關注名單。

中國商務部宣稱，此舉是為了制止日本「再軍事化」及擁核企圖。

日本 高市早苗 三菱

