「近5年來規模最大」記憶體價格飆 大陸多家手機3月起漲價

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ODM廠商透露，OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等多家大陸主要手機品牌已擬定於3月初啟動新一輪產品價格調整。這將是近5年來手機行業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。

科創板日報報導，供應鏈最新消息顯示，繼2024年下半年觸底反彈後，手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，2026年伊始漲幅進一步擴大。產業鏈人士證實，目前智慧型手機記憶體晶片採購成本較去年同期已上漲超過80%，且仍未見放緩跡象。

報導指出，隨著記憶體成本的頻繁波動，2026年中國手機市場或將面臨歷來首度1年內多次上調價格的局面。

此前，受到記憶體價格飆漲影響，大陸中端手機市場已經在今年初出現集體漲價現象。多數廠商選擇直接提高起售價，而非降低配置。據統計，近2個月發布的中端機型，起售價普遍上調人民幣200-600元。

新浪財經指，2025年下半年以來，中端機常用的LPDDR4X記憶體價格，年底比年中上漲近80%；而更高規格的LPDDR5X記憶體，價格漲幅超過110%。對於中、低端機而言，記憶體晶片直接占據成本的20-34%，占比是高端機的1倍還多，因此，記憶體晶片漲價，對中低端機的影響顯然要大得多。

市場研究機構Counterpoint、IDC下調2026年手機出貨量，整體下降3-4%。多家品牌調整全年訂單，中低端和海外產品降幅15-20%。業界觀察，中端手機面臨存量市場疲軟、成本上升雙重壓力，「性價比」不再，或迎來有史以來最艱難的1年。