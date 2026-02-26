快訊

德總理率大型經貿團訪北京 陸媒：德企布局已拓展至「這些領域」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
德國總理梅爾茨25日上午抵達北京首都國際機場。（新華社）
德國總理梅爾茨25日到達中國大陸進行為期2天訪問，約30家德國企業高管組成的經貿代表團全程隨行。大陸官媒稱，透過這次訪陸契機，多家德國企業計劃進一步放開與大陸科技企業的合作，已有具體合作計劃或明確合作意向。

大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」稱，中德的互利空間正在打開新窗口。從業務布局來看，這些隨行德國企業在華合作的重點，從汽車、化工、機械製造等傳統產業，加速向人工智慧、具身智能、生物技術、工業數位化等領域拓展。

根據代表團名單，隨團企業包括BMW、西門子、空中巴士、愛迪達等公司，合作領域涵蓋人工智慧，先進機械製造、清潔能源、電動車、生物技術、化工、消費、建築及基礎設施、金融和電子。合作意向包括在大陸設立研發中心、近一步擴大在陸布局、部署大陸工業人形機器人、採用陸企大模型等。

文章稱，2025年，德國對陸投資達到4年來的最高水平；最新企業信心調查報告也顯示，93%的在陸德企仍計劃維持或擴大合作，藉本次訪陸契機，多家德國企業計劃進一步放開與中國科技企業的合作，已有具體合作計劃或明確合作意向，這將直接利好中國相關產業鏈。

25日下午，大陸國務副總理何立峰在人民大會堂會見德國經濟代表團時表示，中德互為重要經貿夥伴，雙邊經貿合作基礎牢、潛力足、互補性強。中國正持續推進高水平對外開放，促進經濟高質量發展，可為中德經貿合作提供廣闊空間和機遇，歡迎德國企業繼續投資中國，積極參與中德經貿合作。

德國 經貿 總理

