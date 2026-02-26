遭反壟斷調查中…攜程公布去年多賺95% 稱主要為投資利得

大陸旅遊平台攜程集團公布，2025年收入625.1億元（人民幣，單位下同，約新台幣2,845億元），按年升17.11%，利潤332.94億元（合約新台幣1,515億元），按年升95.08%，利潤增加主要由於去年投資利得。對於今年1月收到大陸市監總局調查通知一事，該集團表示，將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通。

針對淨利潤按年大升95.08%，攜程集團方面表示，利潤增加主要由於去年投資利得199億元，按年大升17倍。

攜程集團公布數據顯示，截至去年12月底止收入合計625.1億元，按年升17.11%，全年股東應占淨利潤332.94億元，按年升95.08%；單計第4季，收入合計154.29億元，升20.84%，股東應占淨利潤42.81億元，按年升98.47%。

攜程表示，今年1月收到國家市場監管總局的調查通知，目前調查仍在進行中，公司正全力配合國家市場監管總局。將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通。目前無法預計調查的狀態和結果，會在調查結束後提供進一步更新，公司業務運營維持正常。

攜程董事會執行主席梁建章表示，入境旅遊是拓寬機會、促進在地社區發展的關鍵力量。通過對入境旅遊、社會責任、AI創新的持續投入，集團正為可持續的長期發展奠定堅實基礎。

攜程是大陸旅遊平台巨頭，旗下品牌包括攜程、去哪兒、Trip.com以及天巡（Skyscanner），也是同程旅行的實控第1大股東。攜程是大陸旅遊平台巨頭，總市占率逾7成，此前已經多次遭地方監管部門約談整改。攜程的驚人獲利也被視為遭到調查的主因，該公司去年前3季淨利潤達人民幣290億元，大幅增長95%。