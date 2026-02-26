快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

遭反壟斷調查中…攜程公布去年多賺95% 稱主要為投資利得

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸市場監督管理總局網1月時表示，根據前期核查，依據「反壟斷法」，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。（新浪網）
大陸市場監督管理總局網1月時表示，根據前期核查，依據「反壟斷法」，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。（新浪網）

大陸旅遊平台攜程集團公布，2025年收入625.1億元（人民幣，單位下同，約新台幣2,845億元），按年升17.11%，利潤332.94億元（合約新台幣1,515億元），按年升95.08%，利潤增加主要由於去年投資利得。對於今年1月收到大陸市監總局調查通知一事，該集團表示，將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通。

針對淨利潤按年大升95.08%，攜程集團方面表示，利潤增加主要由於去年投資利得199億元，按年大升17倍。

攜程集團公布數據顯示，截至去年12月底止收入合計625.1億元，按年升17.11%，全年股東應占淨利潤332.94億元，按年升95.08%；單計第4季，收入合計154.29億元，升20.84%，股東應占淨利潤42.81億元，按年升98.47%。

攜程表示，今年1月收到國家市場監管總局的調查通知，目前調查仍在進行中，公司正全力配合國家市場監管總局。將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通。目前無法預計調查的狀態和結果，會在調查結束後提供進一步更新，公司業務運營維持正常。

攜程董事會執行主席梁建章表示，入境旅遊是拓寬機會、促進在地社區發展的關鍵力量。通過對入境旅遊、社會責任、AI創新的持續投入，集團正為可持續的長期發展奠定堅實基礎。

攜程是大陸旅遊平台巨頭，旗下品牌包括攜程、去哪兒、Trip.com以及天巡（Skyscanner），也是同程旅行的實控第1大股東。攜程是大陸旅遊平台巨頭，總市占率逾7成，此前已經多次遭地方監管部門約談整改。攜程的驚人獲利也被視為遭到調查的主因，該公司去年前3季淨利潤達人民幣290億元，大幅增長95%。

台幣 人民幣 反壟斷

延伸閱讀

大陸海警船再闖金門還發影片　海巡稱不實偽造影片

春節假期 大陸消費市場增長逾13％

放眼平價 京東劉強東創遊艇品牌

春節訪港旅客達177萬 較去年增長14%

相關新聞

遭反壟斷調查中…攜程公布去年多賺95% 稱主要為投資利得

大陸旅遊平台攜程集團公布，2025年收入625.1億元（人民幣，單位下同，約新台幣2,845億元），按年升17.11%，...

路透：DeepSeek沒先提供新AI模型給輝達 僅先給華為等陸晶片商

大陸人工智慧實驗室DeepSeek據報在重大模型更新前打破了產業標準慣例，並未向美國晶片製造商展示其即將推出的旗艦模型。...

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

德總理率大型經貿團訪北京 陸媒：德企布局已拓展至「這些領域」

德國總理梅爾茨25日到達中國大陸進行為期2天訪問，約30家德國企業高管組成的經貿代表團全程隨行。大陸官媒稱，透過這次訪陸...

春節假期 大陸消費市場增長逾13％

中國大陸稅務總局二十四日公布的增值稅發票數據顯示，二○二六年春節假期，大陸全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節假期相比...

未來5年 小米主攻晶片、AI

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與大陸「十五五」規畫精神高度契合；作為科技公司，小米計畫未來五年重點攻堅晶片、人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。