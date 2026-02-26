路透：DeepSeek沒先提供新AI模型給輝達 僅先給華為等陸晶片商

大陸人工智慧實驗室DeepSeek據報在重大模型更新前打破了產業標準慣例，並未向美國晶片製造商展示其即將推出的旗艦模型。分析認為，此舉目的是要讓美國的硬體和模型在大陸處於不利地位。

路透引述2位知情人士稱，AI開發商通常會將主要模型的預發布版本，分享給輝達和超微等領先晶片製造商，以確保其軟體能在廣泛使用的硬體上高效運作。先前，DeepSeek曾與輝達的技術團隊密切合作。

消息人士稱，對於預計在農曆新年假期前後發布的新模型，DeepSeek並未向輝達和超微提供存取權，而是讓華為等大陸晶片製造商提前數周取得資料，以便針對其處理器優化軟體。

研究公司Creative Strategies執行長巴加林（Ben Bajarin）表示，這對輝達和AMD在通用數據加速器方面的影響微乎其微，因為大多數企業並未運行DeepSeek，它更多是作為基準測試模型。

巴加林指出，該舉措的目的可能是中國政府更廣泛策略的一部分，想讓美國的硬體和模型在中國處於不利地位。

川普政府1名高級官員日前透露，DeepSeek最新的AI模型，是在中國境內、使用輝達最先進的Blackwell晶片集群進行訓練，此舉顯然違反了美國的出口管制。DeepSeek可能會試圖移除顯示其使用美國AI晶片的技術指標，並計劃公開聲稱其模型使用華為晶片訓練。

去年，美國政府允許輝達的H20、AMD的MI308晶片恢復向中國出貨，這些晶片主要適用於AI模型推論，但更先進處理器的許可仍受限制。目前尚不清楚DeepSeek是否已獲得購買這些美國晶片的批准。