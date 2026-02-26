陸兩會效應…北方鋼企減產 捍衛空氣品質

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

為確保大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）期間的空氣品質，北方的部分鋼鐵企業須從3月4日起減產至少30%。

路透報導，在兩會期間，大陸鋼鐵廠尤其是靠近首都北京的北方地區的鋼鐵廠，通常會被要求控制產量，以改善空氣品質。兩會將於下周在北京召開。

諮詢公司Mysteel於在報告中稱，大陸北方多家鋼鐵廠已接到通知，自願啟動限產措施，在3月4至11日期間將高爐產量至少削減30%。

諮詢機構蘭格鋼鐵（Lange Steel）副主任葛昕表示，限產措施將放緩鋼材庫存的季節性累積，從而對鋼鐵價格形成支撐。

葛昕還提到，儘管高爐產量下降意味著對原料需求減少，但鋼價走高，加上市場預期兩會期間可能公布經濟刺激政策，將促使鋼鐵廠在兩會後補充原料庫存，為後續擴大生產做準備。

作為最大的鋼鐵生產國和消費國，中國大陸鋼鐵需求通常會在3月回升；天氣轉暖也帶動建築活動恢復。

據瞭解，本次管控以自主減排、錯峰生產為原則，聚焦高爐等重點排放工序，通過合理調控爐況、優化檢修計畫、調整排產節奏等方式落實減排目標，保障全國「兩會」會議期間空氣質量穩定。這一措施延續了近年來北方鋼鐵重鎮在重大會議期間的環保管控慣例。

以唐山為例，近五年兩會期間鋼廠高爐檢修容積平均達1.18萬立方米，而2025年限產力度相對較輕。此次30%的負荷壓減將導致鐵水日均產量明顯回落，恰逢3月開工旺季，下游備貨需求逐步啟動，短期內對鋼材價格形成支撐，但對鐵礦石和焦炭等原料需求則構成短期利空。

兩會 北京 減排

延伸閱讀

AI資料中心用電量暴增 能源成為算力動能

開工日空氣品質亮橘燈！醫建議簡單2動作避免髒空氣 等待這天快好轉

彰化大城、二林今空氣品質惡化 紅色警示減少外出

鋼鐵海防全面啟動！北部海巡重兵壓境 岸海空立體殲擊

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

春節假期 大陸消費市場增長逾13％

中國大陸稅務總局二十四日公布的增值稅發票數據顯示，二○二六年春節假期，大陸全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節假期相比...

人民幣升破6.87 攀三年高點

人民幣對美元匯率在春節假期後迎來連續升值，在岸、離岸人民幣對美元匯率昨（25）日均升破6.87來到近三年高點。分析指出，...

上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（...

放眼平價 京東劉強東創遊艇品牌

大陸電商巨頭京東集團董事局主席劉強東，斥資人民幣五十億元（約台幣二百二十五億元），在廣東創立新能源智慧遊艇品牌Sea E...

未來5年 小米主攻晶片、AI

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與大陸「十五五」規畫精神高度契合；作為科技公司，小米計畫未來五年重點攻堅晶片、人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。