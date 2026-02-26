精博台商專欄／歐盟稅務名單更新 薩摩亞、塞席爾轉白

經濟日報／ 龔峻立（精博國際顧問總經理 ）

歐盟稅務不合作名單自2017年公布以來，初期更新頻繁；自2020年起改為每年2月與10月更新。在最新一輪本月名單中，與台商較相關的變動為塞席爾與薩摩亞列入白名單，及越南被列入黑名單

本次薩摩亞市場討論度高，主因是其自2017年起長期滯留黑名單，此次卻由黑名單直接升至白名單，跳過灰名單。關鍵在於該國國會於今年1月20日通過《2026年雜項修正法案（取消國際公司免稅待遇）》。

過去薩摩亞採「雙軌制」：本地公司適用全球所得課稅，國際商業公司享有免稅待遇，此雙軌制被歐盟認定為「稅務不合作」的核心理由。本次修法實質上是由雙軌制改為單軌稅制，同時將原本全球所得課稅調整為「具實質經濟活動的屬地稅制」，以降低對國際商業公司的衝擊。

由黑名單直接升為白名單並非首次。2020年開曼亦曾出現類似情況。然而名單變動頻繁，升降反覆，應以長期視角審視。以越南為例，2025年10月自灰名單升至白名單，卻於本輪更新中列入黑名單，短短一年內歷經灰、白、黑名單轉換。

塞席爾此次進入白名單，原因之一在於塞席爾主管機關落實監理。這顯示歐盟評估標準採滾動式調整：先要求各國修法，進而要求實際落實監理與執行。對台商而言，「落實監理」的具體體現，即近年愈趨頻繁的註冊國抽查。此舉在於向歐盟證明其修法並非流於形式。

整體而言，白、灰、黑名單雖有形象意義，但對台商實務影響更大的，是修法後增加的年度申報義務與抽查頻率。

在全球環境下，「多變」已成常態。面對持續調整的制度與監理要求，境外公司架構須保有彈性，唯有調整心態與管理機制，方能維持穩定運作。

