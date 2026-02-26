陸半導體國家隊拚產能翻五倍 中芯、華虹等強攻先進製程

滿足蓬勃發展的人工智慧需求，並與美國競爭，日媒報導，即使美國祭出限制手段，大陸的「半導體國家隊」像是中芯國際、華虹半導體等，規劃將先進晶片的產量，從目前不到2萬片提升至10萬片，即產出擴大至五倍，以支持境內AI晶片開發商的崛起。

日經亞洲報導，知情人士透露，多家受大陸政府大力扶植的半導體製造商，包括中芯國際、華虹半導體，以及數家華為相關廠商，都已經或準備成倍擴大在大陸境內的先進晶片產能，挑戰7奈米、甚至5奈米等級，以因應不斷增長的AI運算設施需求。

報導引述兩名知情人士稱，大陸目標是一至兩年內，將先進晶片產能從當前的不到2萬片，提高至10萬片。當中一人表示，中國大陸希望2030年新增50萬片晶圓的產能。然而受限美國出口管制，大陸想取得尖端晶片製造設備遭遇阻礙。

中芯國際雖被列入美國實體清單，但仍引領大陸先進晶片生產。由於無法取得荷蘭艾司摩爾的極紫外光（EUV）微影設備，中芯國際以技術較低的設備，在上海廠生產接近7奈米甚或更先進製程的晶片。三位消息來源稱，在中芯共同執行長梁孟松的領導下，中芯的北京廠即複製此項流程。

中芯國際還採取「類5奈米」製程，華為的「麒麟9030」晶片，以及用於AI運算的最新「昇騰」（Ascend）晶片，均採用中芯國際的「N+3」工藝，其為7奈米工藝的增強版，旨在提供與5奈米工藝相當的性能。