人民幣升破6.87 攀三年高點

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
人民幣對美元匯率在春節假期後迎來連續升值。（路透）
人民幣對美元匯率在春節假期後迎來連續升值。（路透）

人民幣對美元匯率在春節假期後迎來連續升值，在岸、離岸人民幣對美元匯率昨（25）日均升破6.87來到近三年高點。分析指出，春節後人民幣對美元較快升值，原因包括美元指數震盪、結匯需求加速釋放等。

在岸、離岸人民幣對美元匯率昨天均升破6.87。在岸人民幣對美元收盤價6.8672，較上一交易日上漲177基點，創2023年4月14日以來新高。

中信證券首席經濟學家明明表示，春節前後美元指數整體震盪，疊加客盤結匯需求釋放與市場預期共同作用，推動人民幣匯率持續偏強，順利突破6.90關口。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，節後人民幣對美元較快升值，背後原因包括中美經貿關係回穩，美國聯準會新主席人選的主張尚未扭轉美元頹勢，此前出口累積的結匯需求在加速釋放，這段時間匯市情緒偏高也是助推人民幣走勢偏強的重要因素。

王青指出，目前幅度升值不會對外貿企業出口帶來較大衝擊，影響更多體現在出口企業匯兌收益受損等方面，但外貿企業切忌在人民幣匯率波動過程中單邊押注，適度利用各類外匯市場衍生品工具，控制匯率風險敞口。

不過也有出口企業表示，人民幣升值會讓外貿企業失去利潤。有企業表示，與客戶協商分擔人民幣升值帶來利潤的損失不現實。

