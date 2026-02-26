上海救房市鬆綁限購令 非本地籍居民買房門檻降低

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海25日電
為了穩住房市，上海市在馬年開工後開出第一槍，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「滬七條」），放寬住房限購政策。

專家分析，上海政府此舉是對即將到來的樓市「小陽春」關鍵時間點「乘勝追擊」，寬鬆政策將促進購房需求進一步釋放，今年上海二手房價格必然止跌回穩。

通知指出，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的（此前規定三年），在外環外購買住房不限套數，在外環內限購一套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿三年及以上的，在外環內限購二套住房。持「上海市居住證」滿五年及以上的，在全市範圍內限購一套住房。

復旦大學地產運營研究所原所長蔡為民受訪指出，按過往通知規定經驗，該政策很大機率不包含港澳台，且該政策對台胞而言沒有太大差別，台胞在滬置產本身有相對寬鬆規定，比如在滬工作一年並繳滿社保即可購屋。

蔡為民表示「滬七條」對提振上海房市作用相當大。上海市政府現在是逐步取消限購，而該政策等於是「最後的體面」，其實相應規定已經相當寬鬆了。

對於上海市此刻推出政策，蔡為民表示是「乘勝追擊」，因大陸住建部去年推出「好房子」建設政策已經注定新房、二手房分道揚鑣，雖然對其他城市而言可能是毀滅性的，但對上海等一線城市有莫大助益。

蔡為民進一步稱，住建部政策立意是用新房帶動二手房，也提升二手房屋主換房意願，在二手房屋主願意「以價換量」局勢下，帶動市場買氣。

隨著新房價格提高，相對便宜的二手房容易出售，且能穩住價格，接下來可預見上海二手房今年必然看到止跌回穩。

證券時報報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「滬七條」將帶動置換鏈條的順暢。當前非滬籍家庭僅需滿足一年即可購房，即入市節奏有望加快。其若認購一套二手房，則將帶動房東的房源掛牌出售和置換，並帶動包括新房市場的去庫存。

中指研究院上海數據總經理張文靜表示，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、二手房市場同步回暖。

