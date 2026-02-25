聽新聞
0:00 / 0:00

朱雀三號 第2季再挑戰火箭回收

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
去年十二月三日，朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，按程序完成飛行任務，火箭二級進入預定軌道。（中新社）
去年十二月三日，朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，按程序完成飛行任務，火箭二級進入預定軌道。（中新社）

大陸民營航天企業藍箭航天研製的可重複使用火箭「朱雀三號」，去年十二月首飛完成發射入軌但回收失敗後，已計畫在今年第二季再次挑戰回收，積極追趕美國富豪馬斯克旗下SpaceX。

央視報導，藍箭航天近日在聯合國外空委科技小組委員會第六十三屆會議期間，宣布前述計畫。報導稱，朱雀三號研製團隊目前正在對火箭著陸流程進行優化，計畫在第二季再次開展回收試驗，並根據回收試驗情況，爭取於今年第四季嘗試首次回收復用飛行。這意味著，如果朱雀三號一子級（位於最底部的一級火箭）成功回收，將用於下一發朱雀三號火箭上，實現重複使用。

朱雀三號於去年十二月三日首飛，這是大陸首次對入軌級運載火箭實施一子級回收技術驗證。雖然順利將火箭二子級送入預定軌道，但火箭一子級嘗試垂直返回時，在著陸段點火段出現異常燃燒，回收宣告失敗。

藍箭航天火箭研發部總經理戴政事後接受央視專訪指，一子級回收前段的表現還很完美，直到在離地面三公里前的著陸點火，類似於「急煞車」，「最後那一腳煞車沒踩好，最後可以認為是墜毀在場坪的邊緣」。他也提到，這次發射沒有從最開始的目標設定，就認為首飛必須要回收成功，更多是帶有一定的試驗性質和探索的角度。

藍箭航天曾引起馬斯克注意。馬斯克去年十月在社群發文指，使用不鏽鋼和甲烷液氧的朱雀三號，這使其能夠超越獵鷹九號，可能五年後能追上，但也指SpaceX開發的星艦是另一個層次。

朱雀三號是大陸首款不鏽鋼液體運載火箭，其一子級裝有反作用控制系統、柵格舵與著陸支腿，可在完成軌道發射後實施垂直返回回收與再利用。

延伸閱讀

讓春晚「六駿圖」奔騰 Seedance2.0出圈 連馬斯克也讚嘆

只賣座位與行李托運、CEO被馬斯克罵笨蛋！超陽春廉航淨利率飆15％

AI公司聘Claude「道德老師」因無子女遭馬斯克質疑 當事人直球回應

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？分析：缺2技術難實現

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

人民幣對美元匯率升破6.87 創34個月新高

進入馬年後，人民幣持續走強。25日，人民幣對美元即期匯率接連升破6.88、6.87關口。離岸人民幣周三盤中一度升至6.8...

上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（...

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方...

AI紅包大戰落幕...豆包、千問雙巨頭爭第一 它才是最關鍵的試金石

紅包大戰退潮後，春節AI「排位賽」也面臨大洗牌。截至24日，豆包依然位於App Store免費榜榜首，千問位列第二，螞蟻...

「滬七條」救房市 限購大鬆綁

上海昨日發布樓市「滬七條」 ，涉及限購鬆綁、公積金貸款額度調高、房產稅豁免等七項調整，為馬年搶救房市開出第一槍。其中，限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。