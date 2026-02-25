朱雀三號 第2季再挑戰火箭回收

大陸民營航天企業藍箭航天研製的可重複使用火箭「朱雀三號」，去年十二月首飛完成發射入軌但回收失敗後，已計畫在今年第二季再次挑戰回收，積極追趕美國富豪馬斯克旗下SpaceX。

央視報導，藍箭航天近日在聯合國外空委科技小組委員會第六十三屆會議期間，宣布前述計畫。報導稱，朱雀三號研製團隊目前正在對火箭著陸流程進行優化，計畫在第二季再次開展回收試驗，並根據回收試驗情況，爭取於今年第四季嘗試首次回收復用飛行。這意味著，如果朱雀三號一子級（位於最底部的一級火箭）成功回收，將用於下一發朱雀三號火箭上，實現重複使用。

朱雀三號於去年十二月三日首飛，這是大陸首次對入軌級運載火箭實施一子級回收技術驗證。雖然順利將火箭二子級送入預定軌道，但火箭一子級嘗試垂直返回時，在著陸段點火段出現異常燃燒，回收宣告失敗。

藍箭航天火箭研發部總經理戴政事後接受央視專訪指，一子級回收前段的表現還很完美，直到在離地面三公里前的著陸點火，類似於「急煞車」，「最後那一腳煞車沒踩好，最後可以認為是墜毀在場坪的邊緣」。他也提到，這次發射沒有從最開始的目標設定，就認為首飛必須要回收成功，更多是帶有一定的試驗性質和探索的角度。

藍箭航天曾引起馬斯克注意。馬斯克去年十月在社群發文指，使用不鏽鋼和甲烷液氧的朱雀三號，這使其能夠超越獵鷹九號，可能五年後能追上，但也指SpaceX開發的星艦是另一個層次。

朱雀三號是大陸首款不鏽鋼液體運載火箭，其一子級裝有反作用控制系統、柵格舵與著陸支腿，可在完成軌道發射後實施垂直返回回收與再利用。