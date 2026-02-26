陸跨境快時尚巨頭希音 廣東建智慧供應鏈

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來三年在廣東投入超過人民幣一百億元（約台幣四百五十億元）建智慧供應鏈體系，共同打造世界級的時尚產業集群，他並稱廣東「是希音的根」。

希音先前在紐約與倫敦掛牌的計畫因政治與監管阻力告吹，目前正尋求在香港上市。

據第一財經、每日經濟新聞報導，許仰天二十四日在二○二六廣東省高質量發展大會上，作為企業代表發言。他提到廣東的營商環境對希音快速成長的幫助。他稱希音自二○一四年落戶廣州，保持高速增長，二○二五年平台出口額已超人民幣千億元，「廣東製造業與服務業的深度融合，成就了希音的全球商業版圖」。

他指出，如今希音在廣東的合作供應商近萬家，帶動省內就業超六十萬人，廣東成為希音名副其實的發展沃土。希音將全力服務廣東製造業高質量出海，「未來三年，我們將在廣東省內深度參與跨境電商＋產業帶的試點，讓更多中小工廠享受到跨境電商的紅利，同時助力廣貨行天下，行穩致遠」。

他還公布，公司計畫未來三年在廣東投入超過人民幣一百億元建設智慧供應鏈，公司將持續投入供應鏈賦能及人才培養，進一步提升傳統製造業的數位化轉型，向大灣區輸送更多複合型人才。

他還說，廣東是希音的根，也是希音奮鬥的起點，堅信在廣東高品質發展的浪潮中，希音能與這片熱土一起，讓廣東智造，成為全球時尚產業的新標竿。

廣東 快時尚 供應鏈

延伸閱讀

南下廣東布局遊艇產業 京東劉強東斥資225億創立遊艇品牌

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

韶關演繹「一度電經濟學」

170萬潮州人在台灣「消失」？ 信仰反映趨勢

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

春節假期 大陸消費市場增長逾13％

中國大陸稅務總局二十四日公布的增值稅發票數據顯示，二○二六年春節假期，大陸全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節假期相比...

人民幣升破6.87 攀三年高點

人民幣對美元匯率在春節假期後迎來連續升值，在岸、離岸人民幣對美元匯率昨（25）日均升破6.87來到近三年高點。分析指出，...

上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（...

放眼平價 京東劉強東創遊艇品牌

大陸電商巨頭京東集團董事局主席劉強東，斥資人民幣五十億元（約台幣二百二十五億元），在廣東創立新能源智慧遊艇品牌Sea E...

未來5年 小米主攻晶片、AI

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與大陸「十五五」規畫精神高度契合；作為科技公司，小米計畫未來五年重點攻堅晶片、人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。