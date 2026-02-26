陸跨境快時尚巨頭希音 廣東建智慧供應鏈

大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來三年在廣東投入超過人民幣一百億元（約台幣四百五十億元）建智慧供應鏈體系，共同打造世界級的時尚產業集群，他並稱廣東「是希音的根」。

希音先前在紐約與倫敦掛牌的計畫因政治與監管阻力告吹，目前正尋求在香港上市。

據第一財經、每日經濟新聞報導，許仰天二十四日在二○二六廣東省高質量發展大會上，作為企業代表發言。他提到廣東的營商環境對希音快速成長的幫助。他稱希音自二○一四年落戶廣州，保持高速增長，二○二五年平台出口額已超人民幣千億元，「廣東製造業與服務業的深度融合，成就了希音的全球商業版圖」。

他指出，如今希音在廣東的合作供應商近萬家，帶動省內就業超六十萬人，廣東成為希音名副其實的發展沃土。希音將全力服務廣東製造業高質量出海，「未來三年，我們將在廣東省內深度參與跨境電商＋產業帶的試點，讓更多中小工廠享受到跨境電商的紅利，同時助力廣貨行天下，行穩致遠」。

他還公布，公司計畫未來三年在廣東投入超過人民幣一百億元建設智慧供應鏈，公司將持續投入供應鏈賦能及人才培養，進一步提升傳統製造業的數位化轉型，向大灣區輸送更多複合型人才。

他還說，廣東是希音的根，也是希音奮鬥的起點，堅信在廣東高品質發展的浪潮中，希音能與這片熱土一起，讓廣東智造，成為全球時尚產業的新標竿。