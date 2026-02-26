聽新聞
「滬七條」救房市 限購大鬆綁

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

上海昨日發布樓市「滬七條」 ，涉及限購鬆綁、公積金貸款額度調高、房產稅豁免等七項調整，為馬年搶救房市開出第一槍。其中，限購政策向非滬籍居民大幅鬆綁，在外環內購房的社保年限資格從原本的三年，大幅降至一年。專家分析將有助於住房消費，尤其是改善型住房需求。

上海住建委等五部門廿五日頒布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」，自今日起實施。限購方面，新政推出三項調整，非滬籍居民購買外環內住宅，所需繳納社保或個人所得稅年調減為一年即可；滿三年社保的非滬籍家庭，在外環內可增購一套住房，意即外環內可有兩套房，外環外不限套數；持上海市居住證滿五年者，毋須提交社保等證明，可在全市限購一套住房。

澎湃新聞報導，上海中原地產分析師盧文曦指，當前中高端改善需求較為明顯，尤其是新房，特別講究地段，政策精準釋放這些買家的需求，也照顧到在滬穩定居住群體的購房需求。

公積金貸款方面，新政將家庭購買首套房的貸款最高額度上限從人民幣一六○萬元，大幅提高至二四○萬元（約台幣一○九二萬元），降低頭期款壓力；新政也調整公積金貸款限二次的規定，並擴大多子女家庭購房支持，購買第二套房亦可享百分之廿額度上浮優惠。

新政也微調房產稅的免徵範圍。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，新政前，滬籍家庭子女成年後，置換住房會涉及房產稅，新政實施後，若置換後屬於唯一住房也不徵收，體現了對改善型住房需求的支持。

上海作為大陸一線城市，其樓市表現也是大陸房地產市場的風向球。盧文曦形容，此次新政「誠意度相當高」，配合此前的動遷安置房票試點、國企收購中古屋等諸多舉措，上海馬年樓市後續的走向會更踏實。

今年一月上海新房售價按年漲百分之四點二，是一線城市中唯一上漲；中古屋售價按年跌百分之六點八，跌幅小於一線城市平均。

