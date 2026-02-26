發展AI 陸半導體拚擴產

為滿足蓬勃發展的人工智慧需求，並與美國競爭，日媒報導，即使美國祭出限制手段，中國大陸「半導體國家隊」像是中芯國際、華虹半導體等，規畫將先進晶片的產量從目前不到二萬片提升至十萬片，即產出擴大至五倍，以支持境內ＡＩ晶片開發商的崛起。

日經亞洲廿五日報導，知情人士透露，多家受大陸政府大力扶植的半導體製造商，包括中芯國際、華虹半導體，及數家華為相關廠商，已經或準備成倍擴大在大陸境內先進晶片產能，挑戰七奈米、甚至五奈米等級，以因應不斷增長的ＡＩ設施需求。

報導引述二名知情人士稱，大陸目標是一至二年內，將先進晶片產能從當前的不到二萬片，提高至十萬片。當中一人表示，中方希望二○三○年新增五十萬片晶圓的產能。然而受限美國出口管制，大陸想取得尖端晶片製造設備遭遇阻礙。

中芯國際雖被列入美國實體清單，仍引領大陸先進晶片生產。由於無法取得荷蘭艾司摩爾的極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，中芯國際以技術較低的設備，在上海廠生產接近七奈米甚或更先進製程的晶片。三位消息來源稱，在共同執行長梁孟松領導下，中芯的北京廠即複製此項流程。

中芯國際還採取「類五奈米」製程，華為的「麒麟9030」行動處理器，以及用於ＡＩ運算的最新「昇騰」晶片，均採用中芯國際所謂的「Ｎ+三」工藝，其為七奈米工藝的增強版，旨在提供與五奈米工藝相當的性能。排名第二的華虹半導體，原先專注在成熟製程，也在政府壓力下轉向先進晶片製造，並由華為提供部分技術支持。

華為在大陸華南的晶片製造商，同樣衝刺晶片生產，包括建構ＡＩ數據中心生態系統所需的先進晶片。位於深圳的「鵬芯微」已成為華為晶片研發和試驗生產的關鍵基地；二○二三年底成立的「光茂科技」，獲得東莞政府和華為的扶持，致力研發十奈米以上晶片；福建晉華原為記憶體廠商，曾被美國列入黑名單，現在成為大陸業者試驗生產自家晶片製造設備和材料的重要基地。