春節假期 大陸消費市場增長逾13％

中國大陸稅務總局二十四日公布的增值稅發票數據顯示，二○二六年春節假期，大陸全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節假期相比增長百分之十三點七，消費市場火爆，消費品智能化綠色化特徵明顯，旅遊遊覽及文化消費需求旺，冰雪經濟帶動相關省分旅遊服務快速增長，餐飲消費升溫，商品零售保持增長。 中新社報導，春節假期，在以舊換新、有獎發票等政策帶動下，消費者「煥新」熱情有效激發，更加青睞高品質、高技術含量的智能化產品，包括掃地機器人、投影電視等在內的日用家電銷售收入同比增長百分之十九。充換電設施日益完善，春節假期機動車充電銷售收入同比大幅增長百分之一六三點九。

超長春節假期促進居民旅遊消費需求釋放，旅遊相關服務銷售收入同比增長百分之三十九點六。在冬奧會帶動下，冰雪經濟快速發展，黑龍江、吉林、遼寧、新疆等冰雪經濟核心發展地區旅遊相關服務銷售收入合計同比增長百分之六十二點四。海南自貿港吸引大量遊客前往購物旅遊，海南景區服務銷售收入同比增長百分之七十點九。春節假期，線上音樂、影音等娛樂消費和文藝場館表演等消費需求上升，數位文化服務、藝術表演場館銷售收入同比分別增長百分之三十八點八、百分之一三六點六。

春節假期，餐飲消費市場火熱，不少地方推出特色餐飲活動，飯店家宴訂單火爆，餐飲收入同比增長百分之三十一點二。其中，正餐服務同比增長百分之二十六點五，為家庭團聚增添年味，小吃服務增幅走高，同比增長百分之四十二點一，彰顯地域特色風味。百貨零售同比增長百分之三十九點三，互聯網零售在去年高基數基礎上同比增長百分之十點四，為新春佳節購物提供便利。

大陸稅務總局稅收科學研究所所長黃立新表示，春節假期火熱的消費數據，彰顯了大陸消費市場的活力和潛力，為今年不斷鞏固拓展經濟穩中向好趨勢奠定基礎。