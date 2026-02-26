拉歐制美 習：中德應帶頭捍衛自由貿易

德國總理梅爾茨昨率龐大經貿代表團，抵達中國大陸進行為期兩天的訪問。大陸國家主席習近平昨日與其會晤時指出，當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變，呼籲雙方要正確把握競爭和合作的關係，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通；並喊話，帶頭做多邊主義的維護者、自由貿易的捍衛者。

在美國總統川普關稅戰火蔓延全球之際，多個西方國家領袖近期紛訪北京，聚焦加強與中方經貿合作。習近平昨與梅爾茨會談，兩人都提到堅持自由貿易，被認為有回應川普關稅威脅的意味。

這是梅爾茨就任後首次訪問大陸，率領卅家重要德企前往。昨飛抵北京時，大陸派出正部長級的海關總署署長孫梅君接機，規格不低。

新華社報導，習近平昨在釣魚台國賓館與梅爾茨舉行會晤時表示，大陸與德國分別是全球第二、第三大經濟體。當前國際形勢「正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變」，呼籲兩國要加強戰略溝通、增進戰略互信。

習近平提到，希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策。他強調，面對加速演進的世界百年變局，各國應風雨同舟、命運與共。雙方應堅持聯合國核心地位，帶頭做多邊主義的維護者、國際法治的踐行者、自由貿易的捍衛者、團結協作的宣導者。大陸支持歐洲自立自強，希望歐方同大陸相向而行，堅持戰略夥伴定位。

梅爾茨表示，德方珍視對北京關係，「堅定奉行一個中國政策」。德企業界高度重視中國市場，希望深化合作。他還提到，國際局勢正在發生深刻變化，德中肩負著共同應對全球挑戰的重要責任。德方期待同中方加強協調，堅持自由貿易，反對保護主義。歐盟同中國發展「可靠和持久」的經貿合作關係符合雙方利益。

路透報導，梅爾茨昨日在會談中向李強表示，德國高度重視與大陸保持和深化經濟交流，同時需要確保公平合作與溝通。李強則呼籲雙方增強合作信心，共同維護多邊主義和自由貿易。央視報導，李強表示大陸願同德方做大做優貿易蛋糕，推動汽車化工等傳統合作煥新增效，拓展人工智慧、生物醫藥等新興領域合作。

針對俄烏戰爭，習近平向梅爾茨闡述大陸原則立場，指出關鍵是堅持通過對話談判尋求解決方案。要確保各方平等參與，築牢和平基礎；確保照顧各方合理關切，增強和平意願；確保實現共同安全，構建持久和平架構。

梅爾茨昨日還在北京出席德中經濟顧問委員會座談會，並且參觀故宮及德國車企賓士，之後將前往杭州，訪問宇樹科技及德企西門子能源。