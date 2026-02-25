快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

AI紅包大戰落幕...豆包、千問雙巨頭爭第一 它才是最關鍵的試金石

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸網路巨頭AI紅包大戰退潮，千問、豆包雙巨頭格局浮現。（取材自澎湃新聞）
大陸網路巨頭AI紅包大戰退潮，千問、豆包雙巨頭格局浮現。（取材自澎湃新聞）

紅包大戰退潮後，春節AI「排位賽」也面臨大洗牌。截至24日，豆包依然位於App Store免費榜榜首，千問位列第二，螞蟻阿福位居第四。騰訊旗下的AI助手「元寶」位居第十七，元寶當天一度掉出了前二十位。分析認為，對這場爭戰而言，用戶留存率才是最關鍵的試金石。

大陸通用大模型在經歷過去幾年的百模大戰之後，今年春節迎來應用的關鍵時刻。大陸網路大廠利用春節以「撒錢」強勢入局，通過發紅包活動來吸引用戶，無疑成為中國AI從嘗鮮走向全民普及的里程碑。

紅包大戰伴隨春節假期結束而落幕，網路大廠陸續繳出成績單：阿里旗下千問App於23日發文稱，春節期間，千問幫大家「一句話下單」近2億次，大陸全國平均每10人就有1人讓千問下單；騰訊18日稱其下元寶日活躍用戶（DAU）超5,000萬，月活躍用戶（MAU）已達1.14億；字節豆包稱，除夕當日總互動19億次。

前述大廠期間在榜單先後輪流登頂，紅星新聞引七麥數據顯示，2月以來，在iOS榜單的免費榜總榜上，元寶、千問、螞蟻阿福、豆包先後輪流成為該榜單的第一名，持續時長分別為5天、8天、3天和8天。顯示千問跟豆包雙巨頭格局浮現。

不過資本市場對於AI紅包大戰並不買單，港24日收盤，恆生科技指數跌2.13%，騰訊控股跌3.35%，阿里巴巴跌2.76%，快手跌2.77%。

每日經濟新聞報導，艾媒諮詢CEO（首席執行官）兼首席分析師張毅看來，表面的繁榮亦有深層的挑戰：補貼退潮後的用戶留存、複雜場景下的能力短板，以及尚待驗證的盈利模式，依然是橫亙在行業面前的「三座大山」。

在春節AI大戰流量狂歡背後，張毅進一步指出當前挑戰：一是普遍依賴補貼，無補貼的活躍度還需要驗證；二是AI卷到能用了，但還不夠友好、不夠流暢，複雜場景能力還是不足；三是成本偏高，合規也是壓力，盈利仍然需要燒錢。

紅星資本局報導，網經社電子商務研究中心特約研究員葛曉濱分析，「AI紅包大戰」能否留住用戶，關鍵不在紅包金額大小，而在紅包之外的產品核心價值與體驗。真正能讓用戶留存的，是AI助手能否融入生活、辦公、消費等實際場景解決真實問題。

紅包 春節 榜單

延伸閱讀

直逼 0.5 秒換一車！NIO 蔚來汽車春節單日換電突破 17.6 萬次 創全球紀錄

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

春節9天剛過228又來如何挺過收假憂鬱？醫籲：開工第1周設「暖身期」

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億...

上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（...

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方...

AI紅包大戰落幕...豆包、千問雙巨頭爭第一 它才是最關鍵的試金石

紅包大戰退潮後，春節AI「排位賽」也面臨大洗牌。截至24日，豆包依然位於App Store免費榜榜首，千問位列第二，螞蟻...

德國總理梅爾茨：德希望深化對陸經濟交流 確保公平合作

德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。