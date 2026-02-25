快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

應對虧損 陸太陽能企業終止、出售、併購等動作頻頻

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
今年1月以來，大陸太陽能上市公司披露業績顯示，多家業績虧損，近期部分產業鏈上市公司宣布終止、延期、出售或調整相關項目。（新華社）
今年1月以來，大陸太陽能上市公司披露業績顯示，多家業績虧損，近期部分產業鏈上市公司宣布終止、延期、出售或調整相關項目。（新華社）

今年1月以來，大陸太陽能上市公司披露業績顯示，多家業績虧損，近期部分產業鏈上市公司宣布終止、延期、出售或調整相關項目，理由包括各環節產品價格大幅下跌、項目進度低於預期、避免推高公司整體運營成本等；多晶矽龍頭通威股份擬收購麗豪清能，該舉被視為加速行業出清，鞏固地位之舉。

太陽能企業面臨到轉型關鍵時刻，多家太陽能企業近期多有舉措。行業巨頭通威股份則於24日晚公告籌劃通過發行股份及支付現金的方式， 購買行業排名第六的青海麗豪100%股權，並募集配套資金。這是太陽能行業2026年的第二起重大併購事件，也是多晶矽環節的首例併購案。今年1月，矽片龍頭TCL中環已官宣，計劃收購組件商一道新能。

如果通威股份能成功收購青海青海麗豪，有望進一步提升多晶矽市佔率與行業話語權。但在業績持續承壓的背景下，此次收購將構成一筆不小的資金支出，對通威股份財務狀況形成考驗。

外界關注通威股份此舉是否為「多晶矽產能整合收購平台」的一環，但據上證報引述知情人士報導稱，該計畫並非平台規劃的模式，是個別公司的決策。且大陸市場監管總局認為該整合平台有壟斷市場風險，因此實施方案仍在調整中。

另一方面，多家太陽能廠商同步調整產能，並對手邊項目進行終止或轉移。每日經濟新聞報導，天合光能公告，擬終止「年產35GW直拉單晶矽片項目」的二期15GW部分，並將剩餘募集資金17億元轉投「分布式智慧太陽能電站建設項目」；TCL中環宣佈擬以5,100萬美元出售海外子公司Maxeon旗下的馬來西亞太陽能工廠；明冠新材披露擬終止總投資50億元的「肥東縣太陽能背板及功能性膜生產基地項目」等。

明冠新材表示，自2023年第4季起，太陽能行業產業鏈產品價格競爭加劇，行業處於產業調整週期，2024年度和2025年度光伏行業普遍虧損。在對市場變化認真分析及謹慎研判的基礎上，考慮行業競爭導致太陽能封裝材料盈利能力逐步下降，加之2025年行業競爭白熱化且週期性調整尚未呈現明顯好轉，若繼續推進合肥項目，將不可避免地推高公司整體運營成本。

業績 馬來西亞 上市公司

延伸閱讀

銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人

政策大紅包！屋頂發電8月強制上路 聯合再生、茂迪高掛漲停

首度超越煤電…中國太陽能發電新增裝機量年增14%

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億...

上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（...

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方...

AI紅包大戰落幕...豆包、千問雙巨頭爭第一 它才是最關鍵的試金石

紅包大戰退潮後，春節AI「排位賽」也面臨大洗牌。截至24日，豆包依然位於App Store免費榜榜首，千問位列第二，螞蟻...

德國總理梅爾茨：德希望深化對陸經濟交流 確保公平合作

德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。