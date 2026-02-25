應對虧損 陸太陽能企業終止、出售、併購等動作頻頻

今年1月以來，大陸太陽能上市公司披露業績顯示，多家業績虧損，近期部分產業鏈上市公司宣布終止、延期、出售或調整相關項目，理由包括各環節產品價格大幅下跌、項目進度低於預期、避免推高公司整體運營成本等；多晶矽龍頭通威股份擬收購麗豪清能，該舉被視為加速行業出清，鞏固地位之舉。

太陽能企業面臨到轉型關鍵時刻，多家太陽能企業近期多有舉措。行業巨頭通威股份則於24日晚公告籌劃通過發行股份及支付現金的方式， 購買行業排名第六的青海麗豪100%股權，並募集配套資金。這是太陽能行業2026年的第二起重大併購事件，也是多晶矽環節的首例併購案。今年1月，矽片龍頭TCL中環已官宣，計劃收購組件商一道新能。

如果通威股份能成功收購青海青海麗豪，有望進一步提升多晶矽市佔率與行業話語權。但在業績持續承壓的背景下，此次收購將構成一筆不小的資金支出，對通威股份財務狀況形成考驗。

外界關注通威股份此舉是否為「多晶矽產能整合收購平台」的一環，但據上證報引述知情人士報導稱，該計畫並非平台規劃的模式，是個別公司的決策。且大陸市場監管總局認為該整合平台有壟斷市場風險，因此實施方案仍在調整中。

另一方面，多家太陽能廠商同步調整產能，並對手邊項目進行終止或轉移。每日經濟新聞報導，天合光能公告，擬終止「年產35GW直拉單晶矽片項目」的二期15GW部分，並將剩餘募集資金17億元轉投「分布式智慧太陽能電站建設項目」；TCL中環宣佈擬以5,100萬美元出售海外子公司Maxeon旗下的馬來西亞太陽能工廠；明冠新材披露擬終止總投資50億元的「肥東縣太陽能背板及功能性膜生產基地項目」等。

明冠新材表示，自2023年第4季起，太陽能行業產業鏈產品價格競爭加劇，行業處於產業調整週期，2024年度和2025年度光伏行業普遍虧損。在對市場變化認真分析及謹慎研判的基礎上，考慮行業競爭導致太陽能封裝材料盈利能力逐步下降，加之2025年行業競爭白熱化且週期性調整尚未呈現明顯好轉，若繼續推進合肥項目，將不可避免地推高公司整體運營成本。