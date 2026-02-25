快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

趕在取消退稅前搶出口...陸太陽能業憂Q2訂單恐斷層式下滑

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，大陸廠商普遍加大排產力度。（路透）
大陸官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，大陸廠商普遍加大排產力度。（路透）

大陸官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，大陸廠商普遍加大排產力度，但這種出口前置導致業內對第2季以後的需求走勢較為悲觀，甚至有業者擔憂訂單會斷層式下滑。

為培育太陽能產業，大陸官方自2013年起對太陽能產業實施出口退稅政策，幫助企業降低成本、提升國際競爭力。不過，也引發全球對大陸太陽能業產能過剩、內捲疑慮。這直接影響到產品價格，太陽能組件價格已由2022年底的0.24美元/W持續下跌至2025年0.095美元/W，企業不僅沒有利潤，連經營成本都難以覆蓋。

也因此，太陽能產業出口退稅政策分步退出始於2024年底，大陸官方將退稅率從13%下調至9%，因此行業對取消退稅已有預期。

證券時報報導，此次政策對於過往依賴出口退稅打價格戰的中小企業更加不利，而頭部企業依託技術、規模、品牌、渠道等優勢，抗壓能力較強。

而退稅取消後，從行業諮詢機構的判斷來看，海外市場需求受到出口退稅取消影響轉向增強，預期第1季出貨將以海外市場為主。

取消退稅則直接抬升企業成本，大陸機電商會估算，在經營層面，2025年組件出口均價僅0.095美元/W，取消9%的出口退稅後，疊加上游原材料漲價，整體成本壓力進一步凸顯。

有大陸業內人士反饋，出口退稅取消後，海外組件漲價的預期提升。他稱，目前各企業與海外經銷商據新政策密集溝通，不排除海外經銷商在組件漲價前囤積組件。若海外經銷商存貨的意願增強，將有推動組件企業提升產能利用率的可能。

大陸機電商會方面則稱，目前業內整體反應理性，已逐步適應政策調整趨勢，但仍面臨一定短期壓力，目前暫未出現大規模「搶單潮」，呈現的更多是短期「搶發貨」現象。而真正關鍵在於第2季以後，搶出口讓海外買家可能為鎖定當前價格而提前下單，帶動出口量激增。需警惕的是，這種需求前置可能導致第2季後出現「訂單斷層」和市場需求階段性飽和。業內甚至擔憂會「明顯回落」、「大幅下滑」。

漲價 電商 規模

延伸閱讀

南下廣東布局遊艇產業 京東劉強東斥資225億創立遊艇品牌

美企打退稅官司 愈演愈烈

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億...

上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（...

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方...

AI紅包大戰落幕...豆包、千問雙巨頭爭第一 它才是最關鍵的試金石

紅包大戰退潮後，春節AI「排位賽」也面臨大洗牌。截至24日，豆包依然位於App Store免費榜榜首，千問位列第二，螞蟻...

德國總理梅爾茨：德希望深化對陸經濟交流 確保公平合作

德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。