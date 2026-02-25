趕在取消退稅前搶出口...陸太陽能業憂Q2訂單恐斷層式下滑

大陸官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，大陸廠商普遍加大排產力度，但這種出口前置導致業內對第2季以後的需求走勢較為悲觀，甚至有業者擔憂訂單會斷層式下滑。

為培育太陽能產業，大陸官方自2013年起對太陽能產業實施出口退稅政策，幫助企業降低成本、提升國際競爭力。不過，也引發全球對大陸太陽能業產能過剩、內捲疑慮。這直接影響到產品價格，太陽能組件價格已由2022年底的0.24美元/W持續下跌至2025年0.095美元/W，企業不僅沒有利潤，連經營成本都難以覆蓋。

也因此，太陽能產業出口退稅政策分步退出始於2024年底，大陸官方將退稅率從13%下調至9%，因此行業對取消退稅已有預期。

證券時報報導，此次政策對於過往依賴出口退稅打價格戰的中小企業更加不利，而頭部企業依託技術、規模、品牌、渠道等優勢，抗壓能力較強。

而退稅取消後，從行業諮詢機構的判斷來看，海外市場需求受到出口退稅取消影響轉向增強，預期第1季出貨將以海外市場為主。

取消退稅則直接抬升企業成本，大陸機電商會估算，在經營層面，2025年組件出口均價僅0.095美元/W，取消9%的出口退稅後，疊加上游原材料漲價，整體成本壓力進一步凸顯。

有大陸業內人士反饋，出口退稅取消後，海外組件漲價的預期提升。他稱，目前各企業與海外經銷商據新政策密集溝通，不排除海外經銷商在組件漲價前囤積組件。若海外經銷商存貨的意願增強，將有推動組件企業提升產能利用率的可能。

大陸機電商會方面則稱，目前業內整體反應理性，已逐步適應政策調整趨勢，但仍面臨一定短期壓力，目前暫未出現大規模「搶單潮」，呈現的更多是短期「搶發貨」現象。而真正關鍵在於第2季以後，搶出口讓海外買家可能為鎖定當前價格而提前下單，帶動出口量激增。需警惕的是，這種需求前置可能導致第2季後出現「訂單斷層」和市場需求階段性飽和。業內甚至擔憂會「明顯回落」、「大幅下滑」。