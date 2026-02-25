上海推「滬七條」樓市政策 專家：對台胞沒差 有助於滬二手房價回穩

為穩住房市，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等五部門25日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「滬七條」），通知進一步調減住房限購政策。房市專家稱，該政策對台胞影響不大。但有助於上海二手房在年內止跌回穩。

通知指出，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數，在外環內限購1套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的，在外環內限購2套住房。持「上海市居住證」滿5年及以上的，在全市範圍內限購1套住房。

復旦大學地產運營研究所原所長蔡為民受訪指出，按過往各種通知規定，該政策很大機率不包含港澳台，且該政策對台胞而言沒有太大差別，台胞在滬置產本身有相對寬鬆規定，比如在滬工作一年並繳滿社保便可購買。

談及滬七條對於上海房市的提振作用，蔡為民表示該政策帶動作用相當大。他曾指出五年前上海市政府應該考慮取消限購，現在是逐步取消，而該政策等於是「最後的體面」，其實相應規定已經相當寬鬆了。

對於上海市政府在這時間點推出政策，蔡為民表示是「乘勝追擊」，因為大陸住建部在去年推出好房子政策已經注定一手房、二手房分道揚鑣，雖然對其他城市而言可能是毀滅性的，但對上海等一線城市有莫大助益。

蔡為民進一步稱，大陸住建部政策立意是用新房帶動二手房，也提升二手房屋主換房意願，在二手房屋主願意以價換量的局勢下，市場買氣開始被帶動。隨著新房價格提高，相對便宜的二手房就容易賣掉，且能穩住價格，接下來可預見上海二手房今年必然看到止跌回穩。

展望今年大陸房市，分化趨勢依然明顯。蔡為民分析，對一線城市上海而言必然止跌回穩，因為上海二手房掛牌量也在減少，加上新房又帶頭沖價格，相對能穩住二手房價格。其他一線城市如深圳也有望跟上，因其依附香港，在香港房市穩住狀態下，預計在年中回穩，而廣州、北京可能要到下半年才能看到回穩跡象。

至於二、三線城市，蔡為民稱，從現況來看，還未看到足以支撐房價穩定的力量，因為這些城市必須等到一線城市進入到止跌回穩，甚至於微幅向上的時候，對周邊形成溢出效應來帶動；而在都市圈之外的城市，在沒有支柱產業支撐狀態下，要看到穩定需要花更長的時間。

華夏時報引述上海市房地產交易中心數據顯示，2026年1月，上海二手房成交22,834套，年增24.18%，承接了2025年12月的「翹尾回升」態勢。上海鏈家研究院負責人李根表示，從客戶業主心態看，房客源成交周期均較2025年12月加速，市場信心逐漸修復重鑄，連續多月成交量回穩，客戶信心提升，庫存去化加速，二手房掛牌量連續9個月逐漸下降，庫存去化壓力降低，供需關係趨於逐漸平衡。