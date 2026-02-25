上海再放寬樓市發布新「滬七條」專家：釋放積壓合理需求

上海市住房城鄉建設管理委等5部門，25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「滬七條」）。機構認為，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、中古屋市場同步回暖。25日A股市場房地產類股也同步走高，折射行業期待政策繼續利多，推動市場回穩。

證券時報報導，具體來看，「滬七條」包括進一步調減住房限購政策、優化住房公積金貸款政策、完善個人住房房產稅政策等三大方面的七項措施。

在進一步調減住房限購政策方面，如非滬籍居民家庭或成年單身人士，連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數，在外環內限購1套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的，在外環內限購2套住房；持「上海市居住證」滿5年及以上的，在全市範圍內限購1套住房。

中指研究院上海資料總經理張文靜認為，以上解除限購政策既堅決貫徹中央 「支持剛性和改善性住房需求」的導向，又堅持溫和有序、精準可控的調整思路，為經濟社會平穩運行提供堅實支撐。

優化住房公積金貸款政策，則包括適度提高住房公積金最高貸款額度、優化貸款套數認定、擴大多子女家庭購房支持範圍三項措施。實施後，上海公積金家庭貸款最高額度可達到人民幣324萬元，多子女家庭購買第2套住房的，最高貸款額度在本市最高貸款額度基礎上上浮20%。

完善個人住房房產稅政策方面，新「滬七條」規定滬籍居民家庭中的子女成年後，購買住房屬於成年子女家庭唯一住房的，暫免徵收個人住房房產稅。

張文靜指出，整體來看，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、中古屋市場同步回暖。市場活躍度提升有利於改善房企去化壓力與現金流狀況，穩定土地市場和地方財政，形成樓市良性發展生態。

今年以來，上海房地產新政頻繁，本月初上海首批收購中古住房用於保障性租賃住房項目正式簽約。市場期待政策透過市場化收購，為「老破小」業主提供明確退出管道，這為相關資產設定了明確的「價格錨」，有助於穩定價格預期，從而發揮市場「穩定器」的作用，同時也有利於啟動置換鏈條。

值得注意的是，受1月市場成交回暖，以及2月上海在浦東、靜安、徐匯3區啟動收購中古屋用作保障性租賃住房試點的影響，市場對後續行情的信心節前已有所回升。中指研究院統計，上海在節前政策利好帶動，及房企維持較大促銷力度下，新房網簽量較去年春節增幅較大。

交銀國際發布研報認為，2026年房地產行業期待政策繼續利多，推動市場回穩；中央層面，金融、財稅與城市更新政策協同發力，地方兩會陸續召開，「穩市場、優供給、促租賃、推更新、防風險」的五維主線貫穿始終。