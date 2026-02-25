快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

聽新聞
0:00 / 0:00

上海再放寬樓市發布新「滬七條」專家：釋放積壓合理需求

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海市住房城鄉建設管理委等5部門25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（滬七條）。機構認為，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、中古屋市場同步回暖。（中新社）
上海市住房城鄉建設管理委等5部門25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（滬七條）。機構認為，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、中古屋市場同步回暖。（中新社）

上海市住房城鄉建設管理委等5部門，25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「滬七條」）。機構認為，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、中古屋市場同步回暖。25日A股市場房地產類股也同步走高，折射行業期待政策繼續利多，推動市場回穩。

證券時報報導，具體來看，「滬七條」包括進一步調減住房限購政策、優化住房公積金貸款政策、完善個人住房房產稅政策等三大方面的七項措施。

在進一步調減住房限購政策方面，如非滬籍居民家庭或成年單身人士，連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數，在外環內限購1套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的，在外環內限購2套住房；持「上海市居住證」滿5年及以上的，在全市範圍內限購1套住房。

中指研究院上海資料總經理張文靜認為，以上解除限購政策既堅決貫徹中央 「支持剛性和改善性住房需求」的導向，又堅持溫和有序、精準可控的調整思路，為經濟社會平穩運行提供堅實支撐。

優化住房公積金貸款政策，則包括適度提高住房公積金最高貸款額度、優化貸款套數認定、擴大多子女家庭購房支持範圍三項措施。實施後，上海公積金家庭貸款最高額度可達到人民幣324萬元，多子女家庭購買第2套住房的，最高貸款額度在本市最高貸款額度基礎上上浮20%。

完善個人住房房產稅政策方面，新「滬七條」規定滬籍居民家庭中的子女成年後，購買住房屬於成年子女家庭唯一住房的，暫免徵收個人住房房產稅。

張文靜指出，整體來看，限購優化與公積金支持形成政策合力，將有效釋放積壓合理需求，帶動新房、中古屋市場同步回暖。市場活躍度提升有利於改善房企去化壓力與現金流狀況，穩定土地市場和地方財政，形成樓市良性發展生態。

今年以來，上海房地產新政頻繁，本月初上海首批收購中古住房用於保障性租賃住房項目正式簽約。市場期待政策透過市場化收購，為「老破小」業主提供明確退出管道，這為相關資產設定了明確的「價格錨」，有助於穩定價格預期，從而發揮市場「穩定器」的作用，同時也有利於啟動置換鏈條。

值得注意的是，受1月市場成交回暖，以及2月上海在浦東、靜安、徐匯3區啟動收購中古屋用作保障性租賃住房試點的影響，市場對後續行情的信心節前已有所回升。中指研究院統計，上海在節前政策利好帶動，及房企維持較大促銷力度下，新房網簽量較去年春節增幅較大。

交銀國際發布研報認為，2026年房地產行業期待政策繼續利多，推動市場回穩；中央層面，金融、財稅與城市更新政策協同發力，地方兩會陸續召開，「穩市場、優供給、促租賃、推更新、防風險」的五維主線貫穿始終。

上海 額度 房地產

延伸閱讀

上海發布樓市「滬七條」 非滬籍、外環內購房社保年限降至1年

幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

北上廣春節文旅成績單出爐！旅遊收入皆有雙位數增長

上海最老西餐廳拆遷 老顧客忙打卡回味

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億...

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方...

德國總理梅爾茨：德希望深化對陸經濟交流 確保公平合作

德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望...

上海再放寬樓市發布新「滬七條」專家：釋放積壓合理需求

上海市住房城鄉建設管理委等5部門，25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「滬七條」）。機構認為，...

陸「BBA」車價大降！BMW 7系列降價約121萬 陸網友：感謝新能源

在新能源車崛起與補貼推動下，以BBA（BMW、賓士、奧迪）為代表的大陸豪華車市場掀起降價潮，其中BMW 7系列最高降價約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。