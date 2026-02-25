快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社資料照）
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社資料照）

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對英方有關做法強烈不滿。

毛寧指出，在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，嚴格管控軍民兩用物項出口，「中俄的正常交往合作不應當受到干擾和影響，中方將採取必要措施，堅決維護自身的正當合法權益。」

另外毛寧也被問到，英國和法國正準備移交核武器，他們認為這種交易可為結束俄烏衝突爭取更有利的條件。中方對此有何評論？

毛寧則回應，中方一貫主張「核武器用不得，核戰爭打不得」。國際核不擴散義務應當得到切實遵守。她稱，當前圍繞烏克蘭危機的對話已經啟動，希望各方抓住機遇，達成全面、持久、有約束力的和平協議，「我們呼籲有關各方保持冷靜克制，避免採取任何可能導致誤解誤判，甚至升級局勢的舉動。」

中方 毛寧 核武

