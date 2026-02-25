陸「BBA」車價大降！BMW 7系列降價約121萬 陸網友：感謝新能源

在新能源車崛起與補貼推動下，以BBA（BMW、賓士、奧迪）為代表的大陸豪華車市場掀起降價潮，其中BMW 7系列最高降價約人民幣27萬元（約新台幣121萬元）。有不少網友感慨稱，感謝大陸新能源車企，讓昔日高高在上的豪華品牌都在持續降價。

公開資料顯示，2025年BMW在大陸全年銷量62.5萬輛，年減12.5%；奧迪（一汽奧迪+上汽奧迪）在大陸銷量61.72萬輛，年減4.95%；賓士銷量57.5萬輛，年減19%。

據21世紀經濟報道，大陸春節期間看車人潮不減，在國家補貼、廠商補貼等因素帶動下，豪華品牌燃油車優惠促銷成為市場主旋律。值得注意的是，多數4S店的優惠並非臨時針對春節推出，而是節前已陸續釋放。

價格方面，BMW 530Li尊享型指導價人民幣52.5萬元（約新台幣236萬元），市售價格人民幣35.7萬元（約新台幣161萬元），降幅超過3成；BMW 7系列最高優惠達人民幣27萬元（約新台幣121萬元）。

賓士多家4S店E級車款優惠高達人民幣11萬元（約新台幣50萬元），最高達人民幣13.5萬元（約新台幣61萬元）；奧迪方面，A7L直降人民幣18.72萬元（約新台幣84萬元）。此外，電影《飛馳人生》原型車的奧迪A3，在部分門市售價甚至低至人民幣10萬元區間（約新台幣45萬元）。

藍鯨新聞報導，面對這波降價，不少網友調侃「直接賣個標得了」、「買的時候降價，保養維修的時候能讓你哭」。

實際上，伴隨著BBA品牌在大陸的銷量持續下滑，終端價格「跳水」已屢見不鮮。在2024年，BBA品牌在一些終端市場價格甚至遭遇「腰斬」，原價人民幣35.39萬元的BMW i3終端售價一度跌破人民幣17萬元（約新台幣77萬元）。

陸媒「金融界」報導，與傳統豪華品牌直接降價不同，新能源車企在2026年開年則呈現出另一種競爭策略，以金融政策取代價格戰。特斯拉率先推出7年超低息購車方案，隨後小米汽車、理想、小鵬等品牌紛紛跟進，將車貸週期從傳統的三年大幅拉長至7年，以降低月供門檻吸引購車者。