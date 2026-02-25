快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

SHEIN創辦人許仰天罕見露面 3年內廣東投資450億元

中央社／ 台北25日電
大陸跨境快時尚巨頭SHEIN董事長許仰天。（圖／取自每日經濟新聞）
大陸跨境快時尚巨頭SHEIN董事長許仰天。（圖／取自每日經濟新聞）

中國快時尚電商平台SHEIN董事長許仰天日前罕見公開露面。他在一場大會中表示，計劃未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億元）建設智慧供應鏈，並將讓更多當地中小工廠享受到跨境電商的紅利。

每日經濟新聞報導，許仰天十分神秘，極少露面及發表公開講話。24日，他在「2026廣東省高質量發展大會」作為企業代表上台發言，肯定廣東的營商環境。

中共廣東省委書記黃坤明同樣在這場會議中發表講話，表示要推動製造業和服務業協同發展。

公開資料顯示，許仰天1984年出生，2008年創業成立南京點唯信息技術有限公司，開始從事跨境貿易業務，SHEIN（希音）一路從婚紗逐漸擴大到女裝、配飾、家居等領域。

SHEIN的總部設在新加坡，但實際的運營中樞在廣州市。

據報導，許仰天在大會中表示，SHEIN自2014年落戶廣州，保持高速成長，2025年平台出口額已超千億元，其在廣東的合作供應商近1萬家，帶動省內就業超60萬人。

他還公布，未來3年，SHEIN計劃在廣東投入超過100億元建設智慧供應鏈，並將在廣東省內深度參與「跨境電商加產業帶」的試點，讓更多中小工廠享受到跨境電商的紅利。

儘管根據咨詢機構Global Data數據，SHEIN已是全球第3大時尚零售商，不過，歐美各國近年對SHEIN等中國企業的低價產品的快速流入加強警惕。

2025年11月，SHEIN因銷售成人玩具等違法商品，一度被禁止在法國運營線上業務。

在台灣，監察委員田秋堇及蔡崇義2月7日表示，SHEIN在德國被指販售的服裝部分含有害物質，也發生兒童涼鞋塑化劑超標等情事，恐危害兒童健康，因此他們已申請調查現行對境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗制度。

SHEIN 廣東 電商

延伸閱讀

兵役節大會 首位赴美海豹部隊完訓軍官獲表揚

南下廣東布局遊艇產業 京東劉強東斥資225億創立遊艇品牌

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

足球／加盟中甲定南贛聯 台灣隊長陳柏良盼引領年輕選手持續邁進

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億...

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國政府擴大對俄羅斯制裁名單，新增約250名個人和實體，其中包括來自中國大陸的實體。大陸外交部發言人毛寧25日表示，中方...

德國總理梅爾茨：德希望深化對陸經濟交流 確保公平合作

德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望...

上海再放寬樓市發布新「滬七條」專家：釋放積壓合理需求

上海市住房城鄉建設管理委等5部門，25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「滬七條」）。機構認為，...

陸「BBA」車價大降！BMW 7系列降價約121萬 陸網友：感謝新能源

在新能源車崛起與補貼推動下，以BBA（BMW、賓士、奧迪）為代表的大陸豪華車市場掀起降價潮，其中BMW 7系列最高降價約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。