SHEIN創辦人許仰天罕見露面 3年內廣東投資450億元

中國快時尚電商平台SHEIN董事長許仰天日前罕見公開露面。他在一場大會中表示，計劃未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億元）建設智慧供應鏈，並將讓更多當地中小工廠享受到跨境電商的紅利。

每日經濟新聞報導，許仰天十分神秘，極少露面及發表公開講話。24日，他在「2026廣東省高質量發展大會」作為企業代表上台發言，肯定廣東的營商環境。

中共廣東省委書記黃坤明同樣在這場會議中發表講話，表示要推動製造業和服務業協同發展。

公開資料顯示，許仰天1984年出生，2008年創業成立南京點唯信息技術有限公司，開始從事跨境貿易業務，SHEIN（希音）一路從婚紗逐漸擴大到女裝、配飾、家居等領域。

SHEIN的總部設在新加坡，但實際的運營中樞在廣州市。

據報導，許仰天在大會中表示，SHEIN自2014年落戶廣州，保持高速成長，2025年平台出口額已超千億元，其在廣東的合作供應商近1萬家，帶動省內就業超60萬人。

他還公布，未來3年，SHEIN計劃在廣東投入超過100億元建設智慧供應鏈，並將在廣東省內深度參與「跨境電商加產業帶」的試點，讓更多中小工廠享受到跨境電商的紅利。

儘管根據咨詢機構Global Data數據，SHEIN已是全球第3大時尚零售商，不過，歐美各國近年對SHEIN等中國企業的低價產品的快速流入加強警惕。

2025年11月，SHEIN因銷售成人玩具等違法商品，一度被禁止在法國運營線上業務。

在台灣，監察委員田秋堇及蔡崇義2月7日表示，SHEIN在德國被指販售的服裝部分含有害物質，也發生兒童涼鞋塑化劑超標等情事，恐危害兒童健康，因此他們已申請調查現行對境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗制度。