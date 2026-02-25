上海發布樓市「滬七條」 非滬籍、外環內購房社保年限降至1年

上海市住房保障和房屋管理局25日發布「滬七條」，涉及住房限購、公積金貸款、房產稅等7項調整，稱目的為「更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展」。其中，限購政策大幅鬆綁，非滬籍居民家庭購買外環內住房，社保或個稅繳納年限調整為購房之日前連續繳納滿1年及以上；繳納滿3年及以上，可在外環內增購1套住房。非滬籍家庭及單身人士持「上海市居住證」滿5年即可購買1套住房。新政自26日起施行。

中新經緯報導，包括上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市財政局、市稅務局、市公積金管理中心等五部門聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」（簡稱「通知」），該「通知」包括3部分、共7條新措施。

該「通知」明確進一步調減住房限購政策，縮短非滬籍居民購買外環內住房時所需繳納的社保或個稅年限。其中，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數，在外環內限購1套住房；而此前購置上海外環內的房產，非滬籍需繳納社保滿3年。

「通知」也明確述及，持「上海市居住證」滿5年及以上的非滬籍居民家庭或成年單身人士，在上海限購1套住房，無需提供繳納社保或個稅證明。

廣州日報分析，此次樓市「新七條」中，有3條為調減限購政策，占比近半。過去這部分非滬籍常住人口，因為沒有在上海繳納社保或個稅，無法買房。包括護工、家政等從事城市基礎服務為主的人員，還有企業總部在外地、因公搬到上海長期生活工作的外地人才。現在只需滿足居住證條件，無需在滬繳納社保或個稅即可買房。

上海易居研究院副院長嚴躍進表示，限購政策的調整，將支援相關家庭住房消費需求，尤其是住房改善型需求的釋放。這也體現了上海的開放性和海納百川。「十四五」期間，上海從租賃端發力，新增供應保障性租賃住房和「新時代城市建設者管理者之家」，不斷支持青年人才、新市民和基礎行業從業者來滬安居。

此次調整，是從「租」延伸到「購」。透過購買端的精準開口，積極回應穩定生活和工作人群的租購並舉的安居需求，為每一位奮鬥者提供安居樂業的多樣化選擇，應支援盡支援。

此外，公積金最高貸款額度調整，首套住房的公積金貸款最高額度從人民幣160萬元（約新台幣720萬元），提高至人民幣240萬元（約新台幣1,080萬元）。若加上多子女家庭和購買綠色建築最高貸款額度上浮政策（最高上浮35%），上海市公積金家庭貸款最高額度可達到人民幣324萬元。

嚴躍進指出，最終貸款額度的計算，要視購房者公積金帳戶餘額等情況而決定。總體上看，此次公積金貸款政策也符合2026年公積金政策優化的導向。

在新規之下，若無住房或僅有1套住房、且當前已結清住房公積金貸款的，在上海市再次購房時可申請公積金貸款。

針對換房改善需求，「通知」規定自2026年1月1日起，對上海市戶籍居民家庭中的子女成年後，購買住房屬於成年子女家庭唯一住房的，暫免徵收個人住房房產稅。