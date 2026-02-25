德國總理梅爾茨：德希望深化對陸經濟交流 確保公平合作

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望確保公平合作。（路透）

德國總理梅爾茨25日在與大陸國務院總理李強會晤時表示，德國希望深化與中國大陸的經濟交流，但在合作方面存在具體關切，並希望確保合作公平。

路透報導，梅爾茨在北京與李強會面時補充說，中國大陸去年是德國最大的貿易夥伴，德中雙方必須坦誠溝通。「我們對雙邊合作有非常具體的關切，希望能改善並使其更加公平。」報導指，梅爾茨正面臨艱難的平衡任務，即重新定義對德國利益日益不利的經濟關係。

李強則呼籲雙方共同維護多邊主義與自由貿易，並提及美國總統川普的貿易戰對全球貿易體系造成的衝擊。「作為世界上最大的兩個經濟體和具有重要影響力的大國，中德應加強合作信心，共同維護多邊主義和自由貿易，努力構建更加公正合理的全球治理體系。」

李強還說，兩國關係一直在穩步發展，並稱大陸願同德國加強對話、溝通和互信。

報導分析，中國正試圖將自己塑造成可靠的經濟夥伴，以對比美國；而歐洲則在努力應對供應鏈脆弱性並擔憂對中國的依賴加深。

歐盟貿易專員謝夫喬維奇24日向歐洲議會表示，歐洲正目睹中國令人擔憂的趨勢加速發展，包括中國在關鍵製造業領域的主導地位、雙邊貿易失衡擴大，以及歐盟企業在中國市場份額下降。

梅爾茨此次首次訪陸，成為繼英國首相施凱爾與加拿大總理卡尼之後，又一位尋求重置與中國關係的西方領導人。北京方面則大力宣傳其龐大消費市場與先進製造能力的吸引力。

報導稱，德國作為歐洲最大經濟體與中國大陸的互動，可能為今年的歐中關係定調。

梅爾茨此行由30家企業組成的代表團陪同，包括福斯與BMW等頂級汽車製造商，這些企業正深刻感受到中國製造商競爭的壓力，這也加劇了貿易失衡，引發柏林對保護主義政策的呼聲。

美國經濟研究公司「榮鼎集團」（Rhodium Group）的中國分析師巴爾金（Noah Barkin ）表示，德國高度依賴製造業的經濟體系，正受到大陸製造商競爭的嚴重衝擊。

曾因龐大消費市場與不斷提升的消費力而備受外企青睞的大陸市場，近年來因經濟放緩抑制了消費需求，加上製造業產能過剩，迫使大陸企業尋求海外市場，面貌已大不相同。

大陸官方媒體在社論中強調，歐中合作有潛力成為全球貿易動盪中的穩定力量。新華社在25日的社論中引用德國商會調查稱，大陸的創新成果正回饋德國的企業總部；《環球時報》社論則表示，與大陸競爭的擔憂，將被大陸龐大市場的吸引力所抵消，並稱過去幾年，所謂「制度性競爭對手」、「去風險」等論調，曾一度干擾德國的對華政策。

