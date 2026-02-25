中國欲大力發展AI產業 美媒指晶片製造能力拖累

中國政府和民間正大力發展人工智慧（AI）產業，同時在美國出口管制下追求科技自立。但美媒指出，中國本土製造晶片遠無法滿足其AI發展需求，其他替代方式則效率不佳或成本高昂。

紐約時報中文網今天報導，包括華為、阿里巴巴、字節跳動在內的中國大型科技企業均已啟動晶片設計業務。這些晶片廠商正在興建數十座工廠，並從台灣和韓國引進頂尖工程師，但追趕的難度越來越大。

報導指出，三屆美國政府均透過出口管制阻止中國企業購買先進晶片及製造設備，使得中企無法購買荷蘭艾司摩爾（ASML）生產的晶片製造關鍵設備，這是中國晶片性能落後於輝達（NVIDIA）頂級產品的原因之一，而這類晶片正是驅動人工智慧系統的核心。

華盛頓智庫進步研究所總監蒂姆．菲斯特表示，今年中國企業生產的AI晶片數量約僅為外國企業的2%。

對發展AI來說，存儲晶片和先進晶片都十分重要。報導說，中外廠商在存儲晶片上的產量差距巨大，全球領先的存儲晶片廠商是韓國企業三星和SK海力士，而全球最大晶片生產商台積電則壟斷了最先進晶片的製造。

華為已推出一系列晶片，性能可與輝達部分舊款產品媲美。但分析師表示，這些晶片仍包含台積電、三星等外國競爭對手生產的關鍵組件。

中國AI企業正嘗試將大量性能較弱的晶片集群組網，以獲得所需算力。華為已採用這一路線，中國政府也建成了所謂「智能算力集群」，即政府運營的數據中心。

但這些集群需要大量晶片。業內專家與相關人士表示，為華為提供部分服務的中芯國際一直難以保證足夠產量。其生產的晶片良品率偏低、功耗高於國外尖端產品。中芯國際未回應紐約時報的置評請求。

多名中國AI研究者已報告在晶片高效組網方面取得突破。智譜AI在1月表示，其最新大模型已完全基於華為晶片與軟體構建。

但報導說，到目前為止，這類效率提升仍有限，並未能幫助中國企業擺脫AI對海量晶片的需求困境。

中國AI企業獲取算力的另一種方式是向阿里雲、亞馬遜等雲服務商付費，遠程接入搭載高性能晶片的大型數據中心。但這一策略成本高昂。

據報導，智譜AI與另一家中國人工智慧初創公司稀宇科技上月在港交所提交的文件顯示，兩家公司購買雲服務的支出遠超營收。