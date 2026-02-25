快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

中國欲大力發展AI產業 美媒指晶片製造能力拖累

中央社／ 台北25日電

中國政府和民間正大力發展人工智慧（AI）產業，同時在美國出口管制下追求科技自立。但美媒指出，中國本土製造晶片遠無法滿足其AI發展需求，其他替代方式則效率不佳或成本高昂。

紐約時報中文網今天報導，包括華為、阿里巴巴、字節跳動在內的中國大型科技企業均已啟動晶片設計業務。這些晶片廠商正在興建數十座工廠，並從台灣和韓國引進頂尖工程師，但追趕的難度越來越大。

報導指出，三屆美國政府均透過出口管制阻止中國企業購買先進晶片及製造設備，使得中企無法購買荷蘭艾司摩爾（ASML）生產的晶片製造關鍵設備，這是中國晶片性能落後於輝達（NVIDIA）頂級產品的原因之一，而這類晶片正是驅動人工智慧系統的核心。

華盛頓智庫進步研究所總監蒂姆．菲斯特表示，今年中國企業生產的AI晶片數量約僅為外國企業的2%。

對發展AI來說，存儲晶片和先進晶片都十分重要。報導說，中外廠商在存儲晶片上的產量差距巨大，全球領先的存儲晶片廠商是韓國企業三星和SK海力士，而全球最大晶片生產商台積電則壟斷了最先進晶片的製造。

華為已推出一系列晶片，性能可與輝達部分舊款產品媲美。但分析師表示，這些晶片仍包含台積電、三星等外國競爭對手生產的關鍵組件。

中國AI企業正嘗試將大量性能較弱的晶片集群組網，以獲得所需算力。華為已採用這一路線，中國政府也建成了所謂「智能算力集群」，即政府運營的數據中心。

但這些集群需要大量晶片。業內專家與相關人士表示，為華為提供部分服務的中芯國際一直難以保證足夠產量。其生產的晶片良品率偏低、功耗高於國外尖端產品。中芯國際未回應紐約時報的置評請求。

多名中國AI研究者已報告在晶片高效組網方面取得突破。智譜AI在1月表示，其最新大模型已完全基於華為晶片與軟體構建。

但報導說，到目前為止，這類效率提升仍有限，並未能幫助中國企業擺脫AI對海量晶片的需求困境。

中國AI企業獲取算力的另一種方式是向阿里雲、亞馬遜等雲服務商付費，遠程接入搭載高性能晶片的大型數據中心。但這一策略成本高昂。

據報導，智譜AI與另一家中國人工智慧初創公司稀宇科技上月在港交所提交的文件顯示，兩家公司購買雲服務的支出遠超營收。

紐約時報 算力 台積電

延伸閱讀

Vera Rubin台鏈大補丸 AI教父黃仁勳讚賞神隊友

紐時：CIA曾向蘋果輝達等機密簡報中國犯台風險

晶片國安法列優先法案 台積電前工程師：避免錯誤政治判斷影響外流

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

相關新聞

小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（A...

希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億...

制止日本再軍事化 中增列40日企入「兩用物項」管制

日本首相高市早苗在眾院大選中取得壓倒性勝利後，中國方面仍未改變去年11月以來批判高市早苗涉台言論的立場，24日並進一步宣...

尋求戰略夥伴 德總理率高規格經貿團訪京 車企先喊話了

中國商務部稱，25至26日將訪中的德國總理梅爾茨，將率領高規格經貿代表團隨 行，成員涵蓋汽車、化工、生物製藥、機械製造等...

CCD復古照片火 「電子黃金」數碼相機在中翻紅漲價10倍

在手機拍照、錄影功能日益強大後，「相機」就快速退場，年輕一代甚至從來都沒用過相機；但近期，相機在中國卻突然翻紅，不少民眾...

川普3月底訪華？ 中外交部未鬆口：「目前無可提供的信息」

美國總統川普據報將於3月31日至4月2日訪問中國。對此，中國外交部發言人毛寧主持24日表示，「中美雙方就川普總統訪華事宜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。