陸「朱雀三號」計畫 今年第2季再次挑戰火箭回收試驗

近日在聯合國和平利用外太空委員會（COPUOS）小組委員會第63屆會議期間，大陸的商業航太企業代表藍箭航天宣布，大陸的重複使用火箭「朱雀三號」計畫，今年第2季度再次開展回收試驗。

央視新聞客戶端25日報導，「朱雀三號」研製團隊目前正在對火箭著陸流程進行最佳化，計畫於2026年第2季度再次開展回收試驗，並根據回收試驗情況，爭取於今年第4季度嘗試首次回收復用飛行。意即，如果朱雀三號一子級（First Stage，指多級火箭中最底部、負責起飛與上升階段的主要動力部分）成功回收，將用於下一發朱雀三號火箭、實現重複使用。

「朱雀三號」是中國大陸自主研製的重複使用液氧甲烷運載火箭，火箭一級裝有反作用控制系統、柵格舵與著陸支腿，可在完成發射後，實施垂直返回回收與再利用。

去年12月3日「朱雀三號」首飛，是大陸首次對入軌級運載火箭實施一子級回收技術驗證。返回飛行過程中，火箭在再入點火段、氣動滑行段均實現對著陸場坪回收點的高精度制導控制。但在距離地面數公里時出現異常燃燒，未能實現軟著陸。