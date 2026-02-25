南下廣東布局遊艇產業 京東劉強東斥資225億創立遊艇品牌

大陸電商巨頭京東集團董事局主席劉強東，斥資人民幣50億元（約新台幣225億），在廣東創立新能源智慧遊艇品牌Sea Expandary。他期望未來能推出人民幣10萬元（約新台幣45萬元）的遊艇，讓工薪階層也用得起，推動遊艇消費大眾化，挖掘大陸巨大的遊艇市場潛力。

南方報業傳媒集團新聞客戶端「南方+」分析，劉強東此次新投資的背後，正是大陸正快速增長的遊艇市場。大陸交通運輸部數據顯示，近3年大陸遊艇數量增速顯著，新登記遊艇約占遊艇總數的54.7%；截至2025年底，大陸登記有效遊艇共計9850艘，預計「十五五」時期（2026至2030年）仍將持續保持增長態勢。

澎湃新聞、南方都市報報導，劉強東表示，有關投資是個人投資，他本人不會直接參與營運管理，團隊有CEO也有完整的管理層，他最多就是「產品經理」，絕大部分精力依然放在京東。

為什麼進入遊艇行業，劉強東提到了他的「船民」基因。他說：「我們家是100多年的傳世船民，我對船是有特殊感情的，哪怕是今天，我也是在船上睡眠最好。我小學畢業的時候，最大的夢想是希望能夠做村長，後來初中我就希望能做船長，這是我兒時的夢想。」

他還指出，大陸遊艇企業投資額小、散，幾乎沒有一家遊艇製造公司投資額超過人民幣1000萬元。

這個名稱為Sea Expandary的遊艇品牌，將主打新能源智慧化遊艇。Sea Expandary於24日在廣州與深圳、珠海等地政府簽署了戰略合作協定，預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業大陸總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設營運。

公開資料顯示，目前主流的中檔小型遊艇價格通常在人民幣50萬元至100萬元左右。具體價格由遊艇的尺寸、動力系統、內飾配置等因素綜合決定。

京東集團首席經濟學家沈建光指出，遊艇的技術含量與附加值更高，發展將會帶動複合材料、精密儀器、導航通信、內飾設計等多個高階產業的協同發展，遊艇製造將成為新質生產力的發展方向。

不僅如此，遊艇經濟已成為推動服務消費擴容的重要抓手。沈建光表示，遊艇不僅是高階裝備製造業的體現，更是拉動旅遊、教育、金融、培訓等服務業鏈條的關鍵節點。