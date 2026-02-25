希音許仰天罕見亮相！將在廣東投資逾450億建智慧供應鏈

向來神秘的大陸跨境快時尚巨頭希音（Shein）董事長許仰天表示，未來3年在廣東投入超過人民幣100億元（約新台幣450億元）建智慧供應鏈體系，共同打造世界級的時尚產業集群，他並稱廣東「是希音的根」。

希音先前在紐約與倫敦掛牌的計畫因政治與監管阻力告吹，目前正尋求在香港上市。

據第一財經、每日經濟新聞報導，極少露面、也極少發表公開講話的許仰天，24日在2026廣東省高質量發展大會上，作為企業代表發言。他提到廣東的營商環境對希音快速成長的幫助。他稱希音自2014年落戶廣州，保持高速增長，2025年平台出口額已超人民幣千億元，「廣東製造業與服務業的深度融合，成就了希音的全球商業版圖」。

許指出，如今希音在廣東的合作供應商近萬家，帶動省內就業超60萬人，廣東成為希音名副其實的發展沃土。

許仰天表示，希音將全力服務廣東製造業高質量出海，「未來3年，我們將在廣東省內深度參與跨境電商＋產業帶的試點，讓更多中小工廠享受到跨境電商的紅利，同時助力廣貨行天下，行穩致遠。」

他還公布，公司計劃未來3年在廣東投入超過人民幣100億元建設智慧供應鏈，「公司將持續投入供應鏈賦能及人才培養，進一步提升傳統製造業的數位化轉型，向大灣區輸送更多複合型人才。」

許仰天指出，廣東是希音的根，也是希音奮鬥的起點，堅信在廣東高品質發展的浪潮中，希音能與這片熱土一起，讓廣東智造，成為全球時尚產業的新標竿。

希音創立於2012年，總部設於新加坡，該平台近年來成為圍繞電商監管爭議的焦點。法新社報導，希音24日宣布，將在法國5家外省BHV百貨同步開張。先前，希音在巴黎BHV Marais開設全球首家常設實體門市，曾引發輿論爭議。

德國之聲報導，歐委會17日表示，已根據「數位服務法案」（DSA）對希音展開調查程序。歐委會表示，監管部門將調查希音「成癮性的設計、推薦系統的透明度缺失以及非法產品的銷售」，例如兒童性玩偶。2025年11月，希音首家實體店在巴黎開業之際，該平台爆出兒童性玩偶的醜聞，法國爆發抗議，呼籲歐盟展開調查。