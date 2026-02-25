小米雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等底層核心技術

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合；作為科技公司，小米計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智慧（AI）、操作系統等底層核心技術，向著成為全球硬核科技公司的目標不斷努力。

此外，雷軍在微博發文公布，新一代SU7全新顏色「赤霞紅」。雷軍表示，相信新一代SU7依然是一輛值得期待的Dream Car（夢想之車），新一代SU7一定會給小米帶來馬年開門紅。

北京日報報導，雷軍指出，過去5年，小米邁入「硬核科技」的深水區，投入千億研發，實現了底層核心技術突破，「人車家全生態」正式閉環。2025年恰逢小米創辦15周年，企業在自研晶片等核心技術領域實現突破。

面對新一輪產業變革浪潮，他認為，民營企業發展要與國家同頻共振，緊跟高質量發展戰略，立足實業、聚焦主業、堅持創新，才能持續穩健發展。隨著高質量發展的深入，產業高端化、智慧化、綠色化趨勢已然形成。作為民營企業，要敢於堅持長期主義，抓住產業變革的浪潮。

談及民營科技企業如何致力新興產業、未來產業，雷軍強調要堅持以技術為本，持續深耕關鍵領域核心技術，並加速創新成果的應用和落地。

他稱，民企最大的優勢就是離市場近、離用戶近，反應速度快，能把新技術快速應用到真實場景中，形成可複製的產品和解決方案。把單點的技術突破變成系統的應用能力，在技術研發、成果轉化、產品落地等環節持續打磨到極致，讓創新真正轉化為生產力。

雷軍先前透露，初代SU7正式停產，新一代小米電動車SU7預計在4月上市，目前正改造生產線，為新一代小米SU7的量產做準備。