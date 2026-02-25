突破美國禁令 DeepSeek傳用Blackwell晶片

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者謝守真／綜合報導
美國川普政府一位高層官員透露，中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）最快預定下周發布的最新AI模型，採用輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片進行訓練，可能違反美國的出口管制規定。路透
美國川普政府一位高層官員透露，中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）最快預定下周發布的最新AI模型，採用輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片進行訓練，可能違反美國的出口管制規定。路透

美國川普政府一位高層官員透露，中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）最快預定下周發布的最新AI模型，採用輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片進行訓練，可能違反美國的出口管制規定。

路透報導，這位官員表示，美國認為DeepSeek將移除可能暴露該公司使用美國AI晶片的技術指標。該官員拒絕透露美國政府如何獲得消息。

這位官員未透露DeepSeek如何獲得Blackwell晶片，但指出美國現行政策是「不向中國大陸出口Blackwell晶片」，強調DeepSeek持有這款晶片，可能違反出口管制規定。

這位官員也拒絕評論最新消息會否影響川普政府對於DeepSeek採購輝達H200晶片的態度。官員表示，DeepSeek用於幫助訓練的模型，可能是仰賴「蒸餾」Anthropic、Google及OpenAI等頂尖美國AI企業的模型。

Anthropic近日指，包括DeepSeek在內的三家大陸AI公司，曾透過大量帳號與Claude模型對話進行蒸餾操作，蒸餾技術不違法，但可能被濫用。

The Information先前已報導DeepSeek走私晶片到中國大陸，訓練下一代模型，路透則是首度報導美國官員證實這些晶片的用途。

這項消息可能使華府對於中國大陸出口管制的意見更加分歧，因為華府正難以權衡要如何在讓中國大陸獲得美國先進AI晶片方面，劃定界限。

大陸駐美大使館在一份聲明中表示，中方反對劃定意識形態界線、過度延伸國家安全概念、廣泛使用出口管制及將經濟、貿易和技術問題政治化。

美國 DeepSeek

延伸閱讀

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

蘋果Mac Mini回美製造！由鴻海休士頓廠生產 今年稍後啟動

Anthropic指控DeepSeek、MiniMax等「蒸餾」其成果

台美經貿逆勢升溫 關稅晶片風險降低2026成長續暢旺

相關新聞

突破美國禁令 DeepSeek傳用Blackwell晶片

美國川普政府一位高層官員透露，中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）最快預定下周發布的最新AI模型...

華為2025年營收衝上4兆元 拚新業務增長 有望再攀高

隨著手機業務回歸正常產品發布節奏，華為營收逐步回到歷史高位。2025年華為銷售收入超過人民幣8,800億元（約新台幣4兆...

聯想喊漲價 要客戶快下單 電腦、智慧手機等3月上調價格

外媒報導，全球PC龍頭聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加...

華為去年營收破4兆 創新高

華為技術有限公司董事長梁華二十四日上午在二○二六廣東省高質量發展大會上表示，二○二五年華為公司銷售收入超過人民幣八千八百...

人形機器人零件 5陸企赴泰投產

泰國投資委員會秘書長那裡．特斯迪拉素迪廿三日表示，該委員會已批准五家中國企業在泰投資設廠，生產人形機器人結構框架及關節、...

電腦、手機即將漲價 聯想公開信提醒北美客戶「趕快下單」

聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM記憶體和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加，包括PC、平板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。