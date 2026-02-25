聯想喊漲價 要客戶快下單 電腦、智慧手機等3月上調價格

外媒報導，全球PC龍頭聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加，包括PC、平板和智慧手機在內的部分產品將於3月上調價格，提醒客戶趕在漲價之前下單。

美國IT行業媒體CRN報導，這封公開信的署名為聯想北美通路負責人麥克法蘭。

麥克法蘭在信中提到，本輪漲價主要由記憶體短缺引起，將涉及聯想智慧設備業務集團（IDG）部門中的「特定產品及配置」，但漲價幅度尚未確定。

此外，主要負責伺服器和存儲產品的基礎設施解決方案事業部（ISG）也將受到影響。公開信中提到，ISG將縮短價格報價窗口，內部競價平台的報價有效期縮短至14天，經銷商和分銷商使用的外部平台報價有效期則縮短至30天。

與此同時，ISG已開始針對部分受成本上漲影響較大的大型積壓訂單，和報價階段的交易進行重新定價，並且暫停對說明拓展新客戶的合作夥伴提供折扣。

值得注意的是，聯想已敦促合作夥伴在2月25日前向分銷商下單，並確保訂單最遲於2月28日送達聯想，才有「更多的機會」按當前價格收貨，具體取決於產品供應和發貨時間。

麥克法蘭補充說明，即使在2026年2月28日之前收到訂單，但若未能在2026年3月31日之前發貨，則需要重新定價。

和許多廠商一樣，聯想的成本壓力源於全行業記憶體的短缺與漲價。

科技媒體TechRadar去年報導，包括戴爾、聯想、惠普和HPE在內的主要OEM廠商將大幅提價，預計伺服器成本將上漲約15%，PC價格將上漲約5%。