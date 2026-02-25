人形機器人零件 5陸企赴泰投產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
泰國批准五家中國企業投資生產人形機器人零部件。圖為湖北人形機器人創新中心，工作人員對人形機器人進行調試作業。（新華社）
泰國批准五家中國企業投資生產人形機器人零部件。圖為湖北人形機器人創新中心，工作人員對人形機器人進行調試作業。（新華社）

泰國投資委員會秘書長那裡．特斯迪拉素迪廿三日表示，該委員會已批准五家中國企業在泰投資設廠，生產人形機器人結構框架及關節、手臂和手指控制系統。 　

中新社報導，這五家企業分別為杭州新劍機電傳動股份有限公司、東莞貝特科技股份有限公司、浙江三花智控股份有限公司、寧波拓普集團股份有限公司和寧波旭升集團股份有限公司。上述企業將生產高精度金屬部件、運動系統及高效傳動組件，主要客戶為特斯拉，同時還將為蘋果、三星、華為等企業供貨。 　　

這五家公司首期投資總額超過一百億泰銖，計畫聘用逾一千名泰國高技能人才。項目投產後，預計每年在泰採購原材料及零部件金額將超過四百五十億泰銖。 　　

那裡．特斯迪拉素迪表示，當前正值泰國培育未來經濟新增長引擎的關鍵階段。在電動汽車、半導體與高端電子、數字產業及生物產業等領域已有全球企業加快布局的基礎上，人形機器人核心零部件製造正成為新的投資熱點。這不僅有助於擴大泰國既有工業零部件製造優勢，也將為未來機器人及自動化產業集群奠定基礎。

泰國 人形機器人 電動汽車

延伸閱讀

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

佳能、能率攻機器人 報捷

弘凱切入新應用 添動能

商業興觀點／學習泰國經驗 把生活動線鋪成消費路徑

相關新聞

電腦、手機即將漲價 聯想公開信提醒北美客戶「趕快下單」

聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM記憶體和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加，包括PC、平板...

華為去年營收破4兆 創新高

華為技術有限公司董事長梁華二十四日上午在二○二六廣東省高質量發展大會上表示，二○二五年華為公司銷售收入超過人民幣八千八百...

人形機器人零件 5陸企赴泰投產

泰國投資委員會秘書長那裡．特斯迪拉素迪廿三日表示，該委員會已批准五家中國企業在泰投資設廠，生產人形機器人結構框架及關節、...

目標成為全球第一 小鵬IRON機器人擬於年底量產

小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬在大陸馬年春節假期後開工第一天發布開工信，稱要做全球第一家讓機器人、飛行汽車、Robotax...

影／出席海基會大陸台商春節活動 賴清德呼籲兩岸共同交流合作

賴清德總統今天中午出席海基會大陸台商春節活動，在致詞時表示與前總統蔡英文都是希望兩岸能維持現狀，他上任時希望能堅定捍衛國...

華為2025年營收破4兆元 再創新高

華為技術有限公司董事長梁華24日上午在2026廣東省高質量發展大會上表示，2025年華為公司銷售收入超過人民幣8,800...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。