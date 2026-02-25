人形機器人零件 5陸企赴泰投產
泰國投資委員會秘書長那裡．特斯迪拉素迪廿三日表示，該委員會已批准五家中國企業在泰投資設廠，生產人形機器人結構框架及關節、手臂和手指控制系統。
中新社報導，這五家企業分別為杭州新劍機電傳動股份有限公司、東莞貝特科技股份有限公司、浙江三花智控股份有限公司、寧波拓普集團股份有限公司和寧波旭升集團股份有限公司。上述企業將生產高精度金屬部件、運動系統及高效傳動組件，主要客戶為特斯拉，同時還將為蘋果、三星、華為等企業供貨。
這五家公司首期投資總額超過一百億泰銖，計畫聘用逾一千名泰國高技能人才。項目投產後，預計每年在泰採購原材料及零部件金額將超過四百五十億泰銖。
那裡．特斯迪拉素迪表示，當前正值泰國培育未來經濟新增長引擎的關鍵階段。在電動汽車、半導體與高端電子、數字產業及生物產業等領域已有全球企業加快布局的基礎上，人形機器人核心零部件製造正成為新的投資熱點。這不僅有助於擴大泰國既有工業零部件製造優勢，也將為未來機器人及自動化產業集群奠定基礎。
