華為去年營收破4兆 創新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

華為技術有限公司董事長梁華二十四日上午在二○二六廣東省高質量發展大會上表示，二○二五年華為公司銷售收入超過人民幣八千八百億元（約新台幣四兆元），鴻蒙生終端設備數突破四千萬。

對比來看，二○二四年華為實現銷售收入人民幣八六二一億元，二○二五年華為銷售收入相較二○二四年微增。

綜合證券時報、鳳凰網科技報導，梁華說，目前搭載HarmonyOS 五和HarmonyOS 六的終端設備數突破四千萬，可獲取的原生應用和雲服務超過七點五萬個，在金融、電力、能源、交通、通信等領域也得到廣泛的應用。

他也提到，目前已有四十三個業界主流大模型基於昇騰預訓練，兩百多個開源模型適配昇騰生態，推動六千多個解決方案落地應用。

梁華稱，華為將持續加大研發投入與一體機集群超節點等系列化產品和解決方案，構建以生存為核心的對外開放生態，加強鴻蒙生態建設，突破一定規模，持續投入基礎大模型，包括小藝終端、智能體、智能駕駛、智能體，聚焦重點產業和關鍵產品。

他並在會上提出三點建議，一是持續鞏固數位基礎設施底座，為人工智慧發展建立基礎；二是打造開放開源培養生態，加速釋放人工智慧產業價值；三是共建鴻蒙生態系統，加速邁向好用、愛用的用戶體驗，打通產業鏈底層，帶來更多的技術創新機遇。

