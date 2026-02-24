影／出席海基會大陸台商春節活動 賴清德呼籲兩岸共同交流合作

賴清德總統今天中午出席海基會大陸台商春節活動，在致詞時表示與前總統蔡英文都是希望兩岸能維持現狀，他上任時希望能堅定捍衛國家安全，維持台灣穩定。在2013年前往香港時，接受港媒採訪時提出，能交流取代圍堵，對話取代對抗。後來去上海復旦大學訪問也說，希望兩岸能經由交流對話，取得和解、了解、理解與諒解，然後兩岸和發展。

賴清德總統表示上任後也不只一次公開聲明，兩岸有共同的敵人是天災地變，共同的目標則是增進兩岸人民的福祉，共同交流合作。賴清德提到蔡英文在上任時說，對中國的善意不變、承諾不變，但不會在壓力下屈服，也不會走對抗的回頭路，接著在連任時也提到四個原則，民主、對話、和平、對等，充份表達台灣與中國能和好相處。 海基會大陸台商春節活動在台中市沙鹿區翔園文旅舉行。記者黃仲裕／攝影 賴清德總統（右二）今天中午出席海基會大陸台商春節活動。記者黃仲裕／攝影