「相機」在大陸翻身了？價格暴衝部分機型翻10倍！

在手機拍照、錄影功能日益強大後，「相機」就快速退場，年輕一代甚至從來都沒用過相機。但近期相機在中國大陸卻突然翻紅，不少民眾發現，早年購買的相機價格大幅翻漲，部分品牌的機型甚至大漲十倍。

「這漲價實在是太離譜了，都快和黃金一樣了！」廣州《羊城晚報》報導，近日一位網名為「黃油面包貓」的網友翻出自己六年前購買的相機，好奇搜索同款價格時，卻大吃一驚：6年前以人民幣2,459元買的佳能相機，如今二手價竟然漲到了4,048元（約合新台幣1.8萬元）！

報導稱，這並非個例。近年來，中國相機市場走出了一條與智能手機等數碼產品截然不同的價格曲線——不跌反漲，部分熱門機型甚至溢價驚人，被網友戲稱為「電子黃金」「年度最佳理財產品」。

杭州的小吳對此懊悔不已。2020年，她想購買理光GR3相機，當時官網全新機售價人民幣4,000多元，她嫌貴沒買。如今再看，同款價格已飆升至近9,000元，五年漲幅超過100%，遠超同期黃金漲幅。

《羊城晚報》指出，更誇張的是富士系列。xt30二代官網售價人民幣8,000多元，但常年斷貨，每次上架僅寥寥數台，普通消費者根本搶不到。若想入手，必須加價人民幣一兩千元從經銷商處購買。小吳最終輾轉通過澳洲留學的朋友，才以原價8,000多元買到一台。

《羊城晚報》表示，智慧型手機興起後，四、五年前，二手市場一兩百元就能隨便挑。然而，隨著明星、網紅紛紛曬出CCD（Charge-coupled Device，電荷耦合元件相機。使用CCD感光元件將光線轉換為電子訊號，以其獨特的復古氛圍、溫柔的高光表現和類似膠片的顆粒感而受到喜愛）拍攝的「復古氛圍感」照片，這股懷舊風迅速引爆市場。

由於已停產，市面流通的均為存量老機，在供不應求之下，價格被迅速炒高，成色稍好的價格翻了近十倍。有浙江網友直呼：「賣早了！」