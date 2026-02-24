Anthropic指控DeepSeek、MiniMax等「蒸餾」其成果

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國人工智慧新創公司Anthropic指稱，DeepSeek、MiniMax及月之暗面中國AI公司，試圖「非法提取」其AI模型的結果。（路透）
美國人工智慧新創公司Anthropic指稱，DeepSeek、MiniMax及月之暗面中國AI公司，試圖「非法提取」其AI模型的結果，採用被稱為「ㄏ」（distillation）的做法，透過在更強大的系統輸出結果上進行訓練，從而快速提升自身模型的能力。

Anthropic表示，上述3家企業針對其Claude AI模型註冊逾2.4萬個假帳戶，與其Claude模型進行總計逾1,600萬次交互，違反其服務條款。代理網路可在網路上提供匿名掩護，使受限市場的用戶能夠為各種線上服務註冊大量帳號。

Anthropic稱，DeepSeek與Claude進行超過15萬次交互，月之暗面逾340萬次，稀宇科技超過1,300萬次，重點在於重構Claude更高級的功能。根據IP地址、元數據以及來自行業合作夥伴在其平台上觀察到相同行為者和行為的佐證，高度確信鎖定這3家公司。

該公司表示，已建立更完善的檢測和驗證系統，以降低蒸餾行動的風險；並強調沒有公司能夠獨自解決這個問題，面對如此規模的蒸餾攻擊，需要AI產業、雲服務提供商以及決策者協調應對。該公司已與其他AI實驗室共享訊息，以協同應對這一問題。

Anthropic又指，對美國模型進行蒸餾的外國實驗室，隨後可將這些未受保護的能力輸入軍事、情報與監控系統中。

Anthropic的競爭對手OpenAI日前也曾警告美國議員稱，DeepSeek持續利蒸餾技術，搭便車吸收OpenAI等美國前沿實驗室成果；白宮AI事務負責人David Sacks等美國官員也對DeepSeek可能採用了這一方法表示擔憂。

美國 DeepSeek 網路

