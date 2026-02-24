聽新聞
陸股開紅盤三大指數全面走高 黃金、石油類股領漲
在歷經長達九天的春節連假後，陸股今天開紅盤，三大指數全面走高。上證指數開盤上漲1.15%，深證成指高開1.52%，創業板指高開1.70%。
據上海第一財經報導，盤面上，黃金、石油類股領漲。宇樹機器人、能源金屬、CPO、特高壓、消費電子、半導體概念股活躍；免稅店、短劇遊戲、seedance題材走弱。
不過港股今天開盤走弱，恒生指數低開0.62%，科網股多數走低，騰訊音樂跌逾3%，嗶哩嗶哩跌逾2%，中芯國際、百度集團、阿里巴巴跌幅亦靠前。
24日，由大陸官方調控的人民幣對美元中間價下調16個基點，報6.9414。中國證券報指出，馬年春節假期，離岸人民幣對美元匯率整體上漲。數據顯示，截至2月23日16時30分，春節期間離岸人民幣對美元匯率累計上漲0.26%。此前，在岸人民幣對美元匯率一度升破6.90元關口。
報導稱，專家表示，本輪人民幣對美元匯率走強，受外部環境出現有利變化、企業結匯需求增加等多重因素影響。展望未來，今年人民幣匯率大概率延續雙向波動的特徵，更可能呈現「基本面支撐、政策穩預期、市場雙向波動」的格局。
