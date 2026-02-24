華強北 AI 眼鏡 春節賣翻天

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
今年春節期間，有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北科技產品成陸民眾新年採購「新寵」。 （網路照片）
今年春節期間，有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北科技產品成陸民眾新年採購「新寵」。 （網路照片）

今年春節期間，有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北科技產品成為大陸民眾新年採購「新寵」，批量進入年貨清單。大陸央視財經指，近兩個月，華強北科技類產品整體銷售額較平日增超30%，其中AI眼鏡銷量增長達80%，無人機、機器人銷量增長50%。

財聯社報導，AI眼鏡在科技年貨市場中「領跑」，銷量增幅達70%至80%。華強北多家店家表示，AI眼鏡、翻譯耳機等便攜式智慧設備最受海外買家青睞，部分熱門型號甚至有斷貨情況。外籍客商數量年增近一倍。

報導稱，政策支持是銷量提升的重要因素。今年大陸消費品「以舊換新」政策中，個人消費者購買手機、平板、智慧手錶及智慧眼鏡等四類產品，單價在人民幣6,000元以內，可按售價15%補貼，每件最高補貼人民幣500元。同時，隨多項核心技術突破，AI眼鏡正逐步演變為新一代人機交互核心載體。

銀河證券分析，AI功能可「以小增量成本換取大增量體驗」，承接傳統眼鏡與太陽眼鏡的龐大用戶，AI眼鏡從智慧型手機附屬配件轉向多場景獨立智慧設備，龐大用戶基礎也為其未來替代手機奠定基礎。

數據顯示，2025年上半年，大陸AI眼鏡占智慧眼鏡出貨量78%，估2028年全球出貨量達兩千萬量級。

眼鏡 華強北 人民幣

延伸閱讀

假日輕急症初一到初三天天破千人次 228續上陣

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

春節AI入口戰異軍突起！螞蟻集團兩App用戶均破億

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

相關新聞

科技年貨夯 深圳華強北營收增35%

昨日正月初七是大陸春節假期最後一天，這次春節假期共有九天，為史上最長。此次春節大陸官方促進消費力度十分強勁，能否有力帶動...

核心技術 南韓二次電池 被中國反超

在全球科技競爭持續加劇下，南韓長期引以為傲的核心技術優勢正面臨挑戰。南韓科學技術資訊通信部最新提交的「二○二四年度技術水...

科技年貨 華強北春節營收增

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不...

韶關演繹「一度電經濟學」

二十一日大年初五，當千家萬戶盯著手機屏幕搶紅包時，粵港澳（韶關）樞紐智能算力運維中心的用電量一路飆升。機房裡，數十萬台機...

央國企積極代建 藉資源優勢發展

大陸兩大地產研究智庫近期發布報告透露目前穩房市的進度：中指研究院二十日發布房地產代建經營現狀分析報告顯示，央國企積極入局...

重點城市百條商業街 租金跌幅擴大

中國大陸中指研究院發布由大陸重點城市一百條商業街商舖為樣本標的，構成百大商業街商舖租金指數。數據顯示，去年大陸全國十五個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。