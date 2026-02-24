華強北 AI 眼鏡 春節賣翻天

今年春節期間，有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北科技產品成為大陸民眾新年採購「新寵」，批量進入年貨清單。大陸央視財經指，近兩個月，華強北科技類產品整體銷售額較平日增超30%，其中AI眼鏡銷量增長達80%，無人機、機器人銷量增長50%。

財聯社報導，AI眼鏡在科技年貨市場中「領跑」，銷量增幅達70%至80%。華強北多家店家表示，AI眼鏡、翻譯耳機等便攜式智慧設備最受海外買家青睞，部分熱門型號甚至有斷貨情況。外籍客商數量年增近一倍。

報導稱，政策支持是銷量提升的重要因素。今年大陸消費品「以舊換新」政策中，個人消費者購買手機、平板、智慧手錶及智慧眼鏡等四類產品，單價在人民幣6,000元以內，可按售價15%補貼，每件最高補貼人民幣500元。同時，隨多項核心技術突破，AI眼鏡正逐步演變為新一代人機交互核心載體。

銀河證券分析，AI功能可「以小增量成本換取大增量體驗」，承接傳統眼鏡與太陽眼鏡的龐大用戶，AI眼鏡從智慧型手機附屬配件轉向多場景獨立智慧設備，龐大用戶基礎也為其未來替代手機奠定基礎。

數據顯示，2025年上半年，大陸AI眼鏡占智慧眼鏡出貨量78%，估2028年全球出貨量達兩千萬量級。